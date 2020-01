“Ya no habrá fedatación de expedientes” en la segunda etapa

Director de la UGEL Maynas, Lennie Armas, sobre proceso de contrato de maestros 2020 que inicia hoy.

El director de la Unidad de Gestión Educativa Local-UGEL Maynas, Lennie Armas, informó que hoy inicia el proceso de Contrato Docente 2020 y que tienen un promedio de vacantes preliminar de 1,500 a 1,800 plazas.

La cantidad de plazas pueden variar en función a los que se van generando las plazas vacantes. Finalmente, el Ministerio de Educación manda la cantidad exacta, para adjudicar en orden de prelación.

Y de allí van a apareciendo otras eventuales y superan finalmente las 2,500 hasta 3 mil plazas generadas frente a unos 7 mil profesores postulantes solamente en la provincia de Maynas.

Explicó el director de la UGEL Maynas que este año cambiaron algunos procedimientos referentes a las etapas, pero el mecanismo es lo mismo que de años anteriores y esperan no tener inconvenientes.

“Por ejemplo, en la segunda etapa hay una nueva inscripción de expedientes y se hace una prelación a partir del currículum y sobre todo es que ya no se realizará la fedatación de expedientes, y no habrá esas colas”, dijo Armas, en el noticiero de Mary Pérez.

Espera que los docentes sean reales presentando su documentación porque muchas veces han encontrado en algunos expedientes documentación falsa.

Para constatar si es verdadero o falso un documento, dijo que es complejo, pero aun así se dan cuenta de los documentos que no son reales. “Nuestros colegas están actuando mejor que en años anteriores. No creo que presenten documentos falsos”, señaló confiado.

“Es un trabajo delicado revisar 4,500 expedientes, es un trabajo muy fuerte”, en la segunda etapa, finalizó Lennie Armas.

