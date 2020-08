Gobernador y alcalde de Contamana protagonizan acalorada discusión en el gobierno regional

Un lamentable y bochornoso incidente se suscitó durante la reunión que sostenían el gobernador regional de Loreto, Elisban Ochoa, el alcalde de la provincia de Ucayali (Contamana), Héctor Soto y líderes de la sociedad civil organizada de dicha provincia, ya que, los dos primeros protagonizaron una acalorada discusión.

Todo se inició cuando en la reunión, el alcalde increpó a Ochoa con las siguientes palabras: “… El gobernador ya ha incumplido con su palabra, yo particularmente ya no creo en su palabra…” expresó el alcalde. Esto fue tomado como un insulto por parte del titular de la región, quien no dudó en ponerse de pie y encararlo, llegando al punto de que todos pensaban que se iban a agarrar a golpes.

En la discusión, Ochoa también acusó a Soto de incumplir con su palabra en varias ocasiones, por tanto, no tiene derecho a recriminarle nada.

“Lo que tú quieres es que te pase el proyecto del agua, ¿por qué no lo dices de frente?… ¿qué has conseguido tú?… ¿hacer un préstamo es capacidad de gestión?, ni si quiera has priorizado obras” recriminó el gobernador al alcalde contamanino.

Al finalizar la reunión los contamaninos anunciaron medidas de protesta en contra del gobierno regional ante la no atención a sus demandas. Además, evalúan la posibilidad de apoyar la revocatoria que se promueve en contra de la autoridad regional.

(R. Graicht)