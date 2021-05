“Ya le dieron 12 millones a empresa que ahora ha abandonado la obra “Rosa Agustina”

Dio a conocer el consejero José Trujillo Paira, presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo Regional de Loreto.



El consejero estuvo ayer en las instalaciones del colegio “Rosa Agustina” de la cual ya se sabe que está paralizada desde hace dos meses. Igualmente, junto a otros consejeros, recorrió la obra del colegio “Melvin Jones” que sí muestra un avance significativo, pese a la pandemia.

“En la ciudad donde hay todos los medios de control como el ministerio público, la contraloría, las OCI, el gobierno regional y nosotros mismos como consejo regional, no es dable que esté pasando esto con un colegio emblemático como lo es el “Rosa Agustina Donayre de Morey”, que se ejecuta con plata del Fideicomiso.

Cuenta con un avance del 28% según el informe de la supervisora y hasta la fecha ya debería estar en un avance del 38%. La empresa ya recibió 9 millones de soles y 3 millones por valorizaciones. O sea, ya recibió casi 12 millones de soles y el avance es menos de 10 millones.

Acá entran a tallar las cartas fianzas y es el gran problema en estos instantes. Eso van a tener que responder este viernes (hoy) en la sesión de consejo el gerente general de infraestructura y los involucrados en este proceso. Igual los que dieron la buena pro ya que siguen laborando en el gobierno regional” habló Trujillo.

¿Y por qué no se tomó en serio el caso de las cartas fianza dadas a conocer desde el año pasado?

-El caso del colegio “Rosa Agustina” fue un caso mediático. El tema de las cartas fianza era conocido por todos y ahora salta este problema. Se les dijo, se les comunicó que no se hiciera y lo hicieron, acá tienen que haber responsables.

COLEGIO MELVIN JONES.

Concluido el recorrido por el colegio “Rosa Agustina”, los consejeros se desplazaron hasta el colegio Melvin Jones. Donde evidentemente la realidad era distinta. Y el presupuesto también. En “Rosa Agustina” son 34 millones de soles, siendo que en el “Melvis” el presupuesto es de 7 millones 482 mil soles.

“Acá observamos un avance cercano al 90% según la empresa. Por lo que vemos están en la parte de acabados, hay algunas observaciones que se están haciendo para que las levanten y mejoren, están dentro de los plazos. Se espera que esta obra sea inaugurada para San Juan” dijo.

También se le preguntó por la obra de la laguna “Sapi Sapi”, casi abandonada. “A veces hay empresas o contratistas que por ganar una obra tienen que pagar derecho de piso y miren los resultados” expresó.

Consejero Jesús Jambo.

También estuvo en el recorrido de ambas obras. “Que decepción para grande que me he llevado en cuanto al colegio “Rosa Agustina”. La obra tiene un inmenso retraso, los materiales de construcción están prácticamente abandonados, expuestos a la degradación de la naturaleza.

Pienso que el ministerio público, la fiscalía ya deberían estar presentes en ese colegio para que investiguen e individualicen a los responsables. Para que más adelante haya sanciones, no puede ser que esto pase en el corazón de Iquitos con el dinero del Fideicomiso” remarcó el consejero.

Mientras que el consejero Josué Iracude, quizá por lo que es maestro y desea lo mejor para los escolares, volteaba unas carpetas individuales detectando que les habían puesto como base triplay, exigiendo que se mejore y se les coloque madera para que tenga mayor firmeza.