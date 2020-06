¿Ya culminó la cuarentena en Iquitos?

Ciudadanos parecen ya haber vuelto a sus “rutinas normales”

Falta de vigilancia también se observa en las calles

En la ciudad de Iquitos las cosas parecen ya haber vuelto a la “normalidad” y que la cuarentena, así como el estado de emergencia sanitaria, ya ha culminado, puesto que, los ciudadanos desarrollan sus actividades y se desplazan sin ningún inconveniente.

Desde tempranas horas se puede observar a todo tipo de vehículos transitando por todas las calles de la ciudad sin problema alguna, al igual que los transeúntes se trasladan también sin inconveniente alguno a cualquier hora del día.

Los comercios, negocios y tiendas, cuyo rublo no se encuentran en las autorizadas, también vienen operando con normalidad, incluso se puede ver a ambulantes en las calles, también parchadores de llantas, y los grifos ahora distribuyen combustible a cualquier ciudadano, como si hace unas semanas Iquitos se volvió en noticia internacional debido a las continuas muertes.

La cuarentena, supuestamente, se ha extendido hasta el 30 de junio, pero, en las calles ya no se observa la misma vigilancia, ni policial ni militar, como había en un principio, lo cual ayuda a que en Iquitos el estado de emergencia simplemente no se respete, lo cual también refleja la falta de autoridad existente.

(R. Graicht)