¿Y los adultos mayores que no tienen EsSalud cuándo serán vacunados?

¿O es que tendrán que esperar que llegue la tercera ola para recién inmunizarlos?



Se desplaza por la zona de Moronacocha, por el puente cuyas negras aguas pestilentes fluyen debajo. Muchos abuelitos que no cuentan con EsSalud, seguirán expuestos a infectarse con el virus letal.

Muchos familiares se habrán alegrado al escuchar en los diversos medios de comunicación que los adultos mayores pasaron a ser prioridad en cuanto a la segunda fase de vacunación contra el fatal virus que ha devastado, y sigue devastando, al mundo entero.

Y ellos mismos (adultos) al escuchar habrán sentido un rayo inmenso de esperanza para continuar su existencia sin esa amenaza viral que los llena de angustia en el día a día y que los aísla del resto de sus seres queridos.

Sin embargo, en resumen, hasta en eso se nota el abandono del Estado demostrado sempiternamente para con la masa popular. Algo se ha hecho ahora con el SIS, pero no es suficiente de lo contrario en paralelo a EsSalud que incluso ya cuenta con cronograma para empezar a vacunarlos; estaría el registro del MINSA de todos los que no están en EsSalud para inmunizarlos de inmediato.

EsSalud ya ha lanzado su comunicado para la actualización de datos. “EsSalud te cuida”, con su respectivo cronograma a fin de ejecutar la fase correspondiente a los adultos mayores, que desde ayer le dan impulso.

¿Y quién cuida de los adultos que no están en esa institución de salud? Porque para la inmensa mayoría de adultos que viven en Loreto, sin seguro de por medio, aún ni se conoce cronograma alguno.

Tendrán que seguir por ahí desplazándose, como a muchos les gusta hacerlo pese a las restricciones de sus familiares, exponiéndose a que el desgraciado virus los agarre en un solo suspiro, porque no recibirán la vacuna en el corto plazo.

Sobre ese tema se consultó a la Dra. Lisbeth Castro, Defensora del Pueblo Loreto.

“Es conocido por todos que EsSalud está actualizando sus datos respecto a los adultos mayores con los que tiene una relación de prestación de servicio.

En cuanto al MINSA aún no se sabe cuál será la estrategia, el cronograma y cuándo empezarán a vacunarlos. Se espera que sea pronto y Defensoría del Pueblo estará muy atenta a todo el procedimiento respecto a esa actividad que debe hacerse prontamente” mencionó la Defensora.

Si el gobierno habla de la segunda fase como vacuna para todos los adultos mayores, entonces el ministerio de salud debe empezar ya a fin de salvar vidas, no discriminándoles la ansiada vacuna.