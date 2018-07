Fiscal Alberto Yusen Caraza Atoche, ya no está en Anticorrupción.

Tal como se dijo en este medio de comunicación hace un tiempo, él fue cambiado a la fiscalía de medio ambiente.

Son muchos los implicados en el caso de hurto a la Ugel mencionada.

Los lectores que ayer se habrán quedado perplejos e indignados por los inmensos cobros hechos por personajes de “cuello y corbata” que han laborado desde el año 2015 en la Ugel/Datem del Marañón; aún no lo han visto todo. La lista de implicados entre grandes y chicos, es larga.

El ministerio público está empezando por algunos cuantos nombres, pero como en todo caso fiscal y judicial, es de suponer que aparecerán más personas como responsables de los actos dados a conocer el día de ayer. Sin duda.

¿Y QUIÉN LOS INVESTIGA?

Lo que se conoce al cierre de la presente información es que el fiscal anticorrupción Alberto Caraza Atoche, ya no labora más en la mencionada fiscalía. Él ha sido trasladado a la fiscalía de medio ambiente, tal como lo escribimos hace poco tiempo y que luego el propio Caraza Atoche, saliera a desmentir. Este medio de comunicación estaba en lo cierto. Él salió de anticorrupción a la FEMA.

El mencionado Alberto Caraza, también tenía en sus manos la investigación del caso Odebrecht/Sedaloreto, que ha avanzado pasito a paso. Negó que no haya postulado al examen del CNM y sí había cancelado para ello. Nadie sabe a fondo los motivos de su salida de anticorrupción.

Al conocerse la información en el ministerio público sobre los escandalosos cobros hechos a través de la UGEL/Datem del Marañón, se supo que habrá una reunión en anticorrupción para ver a qué despacho se deriva la investigación, que en cierta forma venía llevando adelante Caraza Atoche. Otra posibilidad es que todo lo actuado se derive a la fiscalía de Loreto/Nauta, que es la jurisdicción a la que pertenece Datem del Marañón.

Habrá que seguir el hilo de la información.