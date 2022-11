Juicio oral seguido contra él y otros, es por el presunto delito de colusión agravada arranca el 2 de marzo del año 2023.



Él como ex director del Organismo Público infraestructura para la Productividad (OPIPP), tendrá que responder por todo el desastre ocasionado a esta ciudad en el marco de la obra del alcantarillado.

Lo acompañan en la grave acusación: Yván Vásquez, Roy Meza, Jorge Mantilla, Eduardo Maguiño, Edgar Ortiz, Werner Saúl Guevara Vargas, Katsuya Kamisato (que no está muerto) y el representante de la empresa china Water & Electric Shi Le.

¿Y qué le atribuyen a Walter Ríos Babilonia ex director ejecutivo de OPIPP, hoy “periodista estrella” de radio Arpegio? Tuvo una serie de funciones que eran inherentes a su cargo, por lo que están acusándolo de lo siguiente:

“Tuvo pleno conocimiento de las diversas irregularidades incurridas en el proceso de ejecución del proyecto: “Mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado e instalación de planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Iquitos”.

Así podemos citar los hechos evidenciados por Contraloría carpeta de control 011-2014- del cual se desprende que los funcionarios y servidores de OPIPP del gobierno regional, PAGARON IRREGULARMENTE AL CONTRATISTA la suma de: 93 millones 834 mil 303 soles, por ADICIONALES PROVISIONALES SIN SUSTENTO.

Asimismo, soslayando los términos contractuales y normativa aplicable han APROBADO ADICIONALES, AMPLIACIONES DE PLAZO y otros, OCASIONANDO UN PERJUICIO ECONÓMICO ASCENDENTE A: 83 millones 873 mil 135 soles. Pese a las IRREGULARIDADES señaladas el acusado RÍOS BABILONIA, lejos de salvaguardar los recursos asignados a la ejecución de dicho proyecto, que como obligación independientemente del cargo ostentado que todo funcionario posee, PERMITIÓ QUE LOS GASTOS PRESUPUESTADOS SE VAYAN INCREMENTANDO SIN TENER MAYOR SUSTENTO TÉCNICO, pues conforme a la naturaleza funcional del cargo de director ejecutivo, éste tenía la obligación de supervisar y evaluar la ejecución de los proyectos a cargo de OPIPP/GRL.

Así como dirigir y supervisar las actividades técnicas, económicas, financieras y administrativas requeridas para el logro de los objetivos y metas institucionales, así como de ejercer la función presupuestal de jefe de la unidad ejecutora y de los subprogramas y proyectos a cargo de OPIPP/GR.

Siendo ello así, este imputado (Ríos Babilonia) TUVO VINCULACIÓN DIRECTA CON LOS RECURSOS DE OPIPP, teniendo incluso la FACULTAD DE AUTORIZAR LOS PAGOS CON RELACIÓN A LAS VALORIZACIONES EFECTUADAS POR LA CONTRATISTA.

Bajo dicho contexto, este imputado (Walter Ríos Babilonia), HA TENIDO INJERENCIA DIRECTA EN LAS IRREGULARIDADES SEÑALADAS POR LA CONTRALORÍA DE LA REPÚBLICA; dado que correspondía a este imputado, por la naturaleza del cargo que poseía al interior de OPIPP, EL AUTORIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PAGOS DERIVADOS DE LA PROPIA OBRA.

Beneficiando al mismo tiempo a las empresas subcontratistas representadas por acusados: Eduardo Maguiño, Edgar Ortiz y Werner Saúl Guevara Vargas (“Río” en caso Odebrecht). Consecuentemente se infiere que Ríos Babilonia, SE VALIÓ DE SU CONDICIÓN DE DIRECTOR EJECUTIVO DE OPIPP, a fin de realizar trámites para la EJECUCIÓN DE GASTOS RELACIONADOS CON LA OBRA DEL ALCANTARILLADO, sin tener en cuenta que dichos GASTOS, resultaban ser ABSOLUTAMENTE IRREGULARES, conforme a los establecido por el informe de Contraloría de la República. Beneficiando a la contratista y a los representantes de las subcontratistas” puntualiza la denuncia que involucra a Ríos Babilonia.

EVIDENCIAS:

-“Se reveló que no hay evidencia en el cuaderno de obra de la ejecución de dichas obras, no obstante a ello, autorizaron los pagos a cuenta a lo largo de dos años”. –“Dichos pagos no cuentan con la información técnica y económica que los sustente, toda vez que los expedientes de los adicionales de obra no han sido aprobados por Opipp y en algunos casos no han sido elaborados”.

-Ríos Babilonia, AUTORIZÓ PAGOS pese a que no existía en los cuadernos de obra la ejecución de los presuntos adicionales provisionales, con CONCIENCIA y VOLUNTAD de ello a fin de BENEFICIAR INDEBIDAMENTE A LA CONTRATISTA China Water & Electric, y de manera indirecta a las empresas subcontratistas.

-Lo expuesto en el párrafo anterior tiene soporte en la declaración de Nelly Teresita Mendoza Huamán, auditora senior de la Contraloría de la República, quien participó en el examen especial de OPIPP, cuyo resultado consta en la Carpeta de Control 11-2014-MPROY-EE, quien en la pregunta 12 señala que Ríos Babilonia, fue director ejecutivo y QUIEN DISPUSO DEL PAGO, pese a que los expedientes técnicos de los adicionales provisionales NO SE ENCONTRABAN APROBADOS” señala el informe además de otras evidencias donde Ríos Babilonia, mediante resoluciones directorales aprobó ampliaciones de plazo que generaron la salida de VARIOS millones de soles a través de OPIPP, beneficiando a la empresa y a las subcontratistas, sin sustento técnico, ni económico” puntualiza la extensa acusación contra Walter Ríos Babilonia.

Y no solo eso, del levantamiento de las comunicaciones, se conoció que Ríos Babilonia, director ejecutivo de OPIPP, cruzaba varios correos con Werner Saúl Guevara Vargas, (conocido como “Río” en el caso Odebrecht) representante de las subcontratistas de la obra del alcantarillado de Iquitos.

Como sujetos activos aparecen como autores mediatos e inmediatos: Yván Vásquez y Walter Ríos Babilonia. El resto como cómplices primarios. Es decir, el caso de Ríos Babilonia es sumamente grave, por lo que desde ya trata de deshacerse de la prensa que sigue los casos judiciales expuestos en audiencias ante el poder judicial.

Para ellos la fiscalía anticorrupción está pidiendo al poder judicial la pena extrema de 12 años de cárcel. Y ese juicio oral, arranca el 2 de marzo del año 2023 a las 10 de la mañana en la Corte Superior de Justicia de Loreto.

Como dice el programa de Ríos Babilonia: “Sin miedo a nada”. Ojalá y que sea real que no le teme a nadie y salga bien librado de tremenda acusación, contemplando que tiene una familia tras él, a la que nosotros respetamos. Pese a que él no lo hace con nadie, menos con la de la gente que piensa que amenaza su libertad actual.

(LUZ MARINA HERRERA LAMA).