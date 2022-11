Señala que esta escriba tiene una “obsesión tremenda” contra su ex patrón Yván Vásquez.



El “periodista estrella” de radio “Arpegio”, economista Walter Ríos Babilonia, la radio emblemática de la lucha contra la corrupción en la época del fujimontesinismo que después Andrés Ferreyra, vendió al constructor Jorge Cabrera; ahora cuenta con un espacio denominado: “Sin miedo a nada”.

Walter Ríos Babilonia, ex director de OPIPP en la peor época del alcantarillado de Iquitos, cuenta con el soporte periodístico de Ramiro Bardales y Freddy Vásquez Rabanal.

El día viernes 18 de noviembre, invitó al abogado Christian Matos, está en su derecho, para dedicarle casi todo el programa al asunto de la amenaza de muerte contra la fiscal Audrey Laiche. Aunque en realidad, más que tocar el asunto de la fiscal penal, Walter Ríos Babilonia, se dedicó a despotricar contra esta escriba, únicamente por escribir sobre los casos en que su ex patrón Yván Vásquez Valera, está inmerso.

Levanta una serie de adjetivos que bien le podrían valer una querella, pero como de esas ya estamos hartos, preferimos seguir adelante con nuestra labor hasta que así lo decidamos. Dice que no tiene miedo a nada, creemos lo contrario. Creemos que se está muriendo de miedo de que llegue el 2 de marzo del 2023 (10 am), en que se inicia el juicio oral por el alcantarillado 2 de Iquitos.

Entonces a como dé lugar, Walter Ríos Babilonia, quiere que ningún periodista como la Luz Marina, los Taricuarima etc., estén presentes en el inicio de ese juicio oral tan importante de conocer a fondo para los ciudadanos de Loreto.

Como Walter Ríos Babilonia, no tiene miedo a nada, dijo lo siguiente de la fiscal Laiche: “Bueno, no sé si seguirá siendo señorita, yo la conocí muy jovencita en el área de asesoría jurídica de la dirección de educación”. Atrevido y bajo.

Luego, haciendo un resumen del audio que nos enviaron el día sábado, se escuchan respuestas del abogado Matos sobre el lío interno de los fiscales, que según él es un “lío de lavanderos”. Aunque Ríos Babilonia, ex director de OPIPP en la época de Vásquez; de manera insistente lo quería llevar a hablar mal sobre la periodista.

Algunas expresiones de Walter Ríos, sobre la redactora.

“¿Y quién es la periodista que hace la nota?”. Pregunta Ríos a Matos. Como si no hubiera leído él crédito al final de la información. Matos le respondió y Ríos volvió a preguntar y afirmar:

“¿O sea, a Luz Marina sí le cae clarito lo que dicen los oficialistas…son sicarios de la información?” Matos le responde sobre lo que se había publicado respecto a la fiscal Audrey.

“¿O sea, Audrey contrató a Luz para su defensa mediática?”. Dice Ríos Babilonia.

-“Yo no puedo dar fe de un contrato, pero sí de evidencias. Hoy sale su publicación en la región, en primera plana de la amenaza de muerte a la fiscal Audrey”. (Menciona Matos entre otros datos).

“Se ha evidenciado que Luz Marina se ha vuelto una sicaria de la información, contratada por Audrey…Audrey es muy poderosa” habla y afirma a sus anchas Walter Ríos Babilonia.

Matos, responde. Luego Ríos, habla:

“Es decir un tema de denuncias de fiscales, porque Audrey tiene denuncia fiscal y para tratar de limpiar su imagen contrata a una señora periodista que se vuelve su sicaria informativa para después tergiversar la información y que la quieren separar de los casos importantes como el CNI” dice el ex director de OPIPP, hoy “periodista”.

…

Matos dice que era extraño que la prensa se haya encontrado con la fiscal Audrey en la prefectura. El último sábado lo encontramos a Matos, con polo turquesa, en el cajero de un banco de Iquitos y a nosotros no nos pareció nada extraño.

El periodista Freddy Vásquez Rabanal, fue quien pasó esa mañana por la prefectura y vio cuando esperaba a la fiscal, a quien estábamos buscando para una entrevista y nos dijo que estaba yendo hacia ahí por la amenaza. Y ahí la encontramos. Nadie dijo que fue de casualidad.

La escriba salía de la DREL porque sigue el caso de una abogada que gana 5 mil soles sin trabajar, además de laborar en OPIPP y en la municipalidad de Belén y hay varios testigos de nuestra consulta en la DREL a esa hora. En ningún momento llegamos a comunicarnos o ponernos de acuerdo con Taricuarima o Vinatea, para encontrarnos en el malecón. Ellos cuando nos vieron sentados en el muro, se acercaron.

Es más, Taricuarima, mencionó que la doctora iba a pedir garantías por el mensaje de muerte que le habían enviado, pero que ya no iría a la prefectura. No hicimos caso, porque la labor de los periodistas es confiar y esperar. Vásquez Rabanal, debió ser más sincero y salir a decir que él había pasado en su moto justamente ese momento por ahí. Nosotros sí lo vimos y damos fe que Iquitos es chico y uno se encuentra a cada rato con las personas conocidas. A veces, incluso, con las que no queremos ver. Ni deberíamos dar explicaciones, pero ahí están, para los aprendices de periodismo que siguen trabajando para su ex patrón o eterno patrón.

…

“La verdad que Luz Marina, Taricuarima y un chato del ex frente patriótico, fueron sicarios de Fernando Meléndez, de esa época” continuó Ríos Babilonia.

“Se habrán pasado de bando ahora” dice Matos.

“¿Quién está detrás de todo eso?” pregunta Ríos.

-“No creo que sea Audrey… no creo que sea la cabeza pensante” contesta Matos. “Tendrán otro patrón esos periodistas? Responde Babilonia.

“Es decir que una denuncia entre fiscales, un tema interno se ha hecho una cuestión de Estado. Se dice que quieren quitar a la fiscal para que no vea los casos emblemáticos y se contrata a esos señores periodistas que ya conocemos su calaña” habla Ríos.

“Es conocido en Loreto quién es quién” dice Matos. En efecto, confiamos en que Loreto sabe “quién es quién” en la tarea periodística.

“Luz Marina, Taricuarima y esos de antes del FPL, quién no se acuerda de ellos. Y además hay una obsesión absoluta respecto a su cliente Yván Vásquez. Cada noticia de Yván ves a Luz Marina, tomando fotos, haciendo grabación, tiene una obsesión tremenda” le dice Ríos a Matos.

Matos responde: “Que nadie lo puede explicar a qué se debe su origen, al igual que Taricuarima, que denunció el caso CNI sin ser agraviado”.

Walter Ríos, “sin miedo a nada” respondió: “Yo sí tengo una explicación. Esos señores sirvieron a un propósito político de Fernando Meléndez y CON ESO VIVIERON BIEN, aprovecharon la gestión.

Pero lo que no se entiende es por qué continúan con ese pertinaz ataque mediático, utilizando al diario judicial, oficial de la región. El señor Cornejo, debería desligarse de ese tipo de periodistas” expresó Ríos Babilonia.

Y eso es lo que él desea desde lo más profundo de su corazón, no volver a ver a esta periodista nunca más cubriendo los juicios orales desde la CSJL. Menos el inicio del juicio oral del alcantarillado 2 donde está inmerso por el presunto delito de colusión agravada y que arranca el jueves 2 de marzo de 2023 a las 10 de la mañana.

…

Esto es en buena cuenta un extracto de la charla entre dos personajes contra una periodista a la que quieren “borrar del mapa”.

Ríos dice: “Yo ya no creo que sea Meléndez el que está detrás, porque ya no es un problema político”. Para luego mencionar que sería el presidente de la CSJL el que está detrás de una supuesta campaña de protección a la fiscal Audrey. Desarrollando, además, una serie de hipótesis. (LUZ MARINA HERRERA LAMA).