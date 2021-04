Walter Hernán Mesía Torres, a un mes de tu partida

Hoy hace un mes de la partida a la eternidad del abog. Walter Hernán Mesía Torres, quien en vida fuera Fiscal Adjunto Titular de la Fiscalía de Prevención del Delito del Distrito Fiscal de Loreto. Hombre dedicado a su familia y a su trabajo. Aquel ser humano que hoy su nombre figura en la larga lista de innumerables muertes que viene cobrando la COVID 19.

A través de estas líneas queremos rememorar sus cortos 41 años de vida en nuestro mundo, quien dejó un enorme vacío en su hogar, su familia y sus amigos más cercanos. Aquella ausencia que jamás se podrá olvidar. Hoy su esposa Ketty llora junto a sus pequeños hijos David (11) y Kirk que acaba de cumplir sus primeros 04 añitos quien por las noches entre llanto desesperado pide ver a su papito sin poder comprender que nunca más lo verá; solo el tiempo podrá menguar tan terrible dolor que hoy atraviesan la familia Mesía Torres y Mesía Gutiérrez.

Su madre, a quien con cariño la llaman la Mamá Inés Torres de Mesía quién aún no se recuperaba tras haber perdido a su esposo durante la primera ola de la Covid 19 hace aproximadamente diez meses, tuvo que volver a vivir de otro difícil momento como la muerte de su hijo Walter Hernán, aquel hijo que siempre estuvo pendiente en todo momento de su madrecita, aquel que daría su vida por su familia, del cual creo que fue así. Hoy la mamita Inés no encuentra consuelo alguno, sus días y noches ya no son los mismo, quien vive junto a la familia de la única hermana de Walter, Rosario (Charito) quien trata en todo momento de sobre llevar estos difíciles tiempos de la vida hoy les toca vivir. No es fácil dice mamá Inés entre llanto, jamás podré comprender porque me quitaron mi hijito.

Es tan difícil e increíble todo esto, afirma en voz entrecortada la esposa Ketty Gutiérrez, hoy la viuda del que en vida fuera fiscal adjunto titular, y lo dice por lo que su vida de un momento a otro dio un giro de 360°, por muchas cosas que hoy vive tras la muerte de su gran amor, su esposo Walter Hernán. Sobre todo, de sentirse protegida y de eso hoy no queda nada. Ya que tras la muerte de su esposo acudió a la institución a la que trabajó por muchos años de la cual sacrificaba horas y fines de semana de estar con su familia por cumplir con las funciones del trabajo, le informan que ésta no otorga ningún tipo de indemnización y menos económica, salvo sus aportaciones que hizo a la AFP.

Ketty Gutiérrez tras enterarse de aquel desamparo por parte del centro laboral de su esposo rompe en llanto llenos de frustración, amargura y tristeza, y no es para menos la muerte se llevó al hombre que amaba y que amará por siempre, su amigo incondicional, su esposo y gran padre sus pequeños hijos.

Pero esta es la triste y cruda realidad de esta institución y de cuantas más que existen en el país; nos matamos tanto en el trabajo tal como lo hiciera Walter Hernán y ahora ésta, no cuenta con una política de beneficios como una indemnización para reconocer o brindar un mínimo de consideración por los deudos que dejo el fenecido fiscal; esperemos que algún día esto cambie y no queden más deudos en total desamparo.

El fiscal Mesía Torres desde que llego la pandemia de la COVID 19 el año pasado estuvo al frente, en primera fila trabajando en prevención del delito es precisamente ahí donde su señor padre pierde la vida tras contraer el terrible virus aquel 12 de mayo del 2020, y eso jamás lo amilanó y siguió con su trabajo, precisamente a diez meses del deceso de su señor padre, la muerte se apoderó de su vida dejando un vacío profundo en sus seres queridos. Todos los que lo conocimos nos preguntamos cómo pudo contagiarse si no era de ir a lugares públicos con el fin de cuidarse y así proteger sus tesoros más sagrados y valioso: su familia; y la respuesta era obvio en su trabajo, así lo decía el aún con vida Walter Hernán, quien narraba de los momentos en la que se exponía en los diferentes operativos realizado durante estos últimos tiempos que vivimos en pandemia, sobre todo en los nosocomios de la ciudad donde exhortaban al personal de salud a brindar la debida atención médica a la población. Es ahí que luego de participar de una intervención fiscal en Essalud al sentirse mal se hace la prueba COVID y salió POSITIVO, y era obvio que saldría positivo si estaba expuesto al terrible virus, quien precisamente se contagió realizando su trabajo.

Y así empezó esta dura batalla contra este terrible virus que acabo con la vida de Walter Hernán Mesía Torres, y con ella sueños y proyectos familiares todos truncados.

Walter Hernán Mesía Torres, siempre tuvo vocación de servicio desde muy joven egresado de la universidad Particular de Iquitos hoy UCP, lo llevo hasta el Ministerio Publico de Loreto, siendo un trabajador muy eficiente lo que le llevo a ocupar el cargo de fiscal provisional es las especialidades de civil – familia y Anticorrupción , hasta que decidió renunciar para prepararse y postular al examen convocado por el entonces Consejo Nacional de la Magistratura CNM aquel año 2014; aprobó todas las evaluaciones con mucho éxito lo que le valió para ocupar el cargo de Fiscal Adjunto Titular de Prevención del Delito desde el año 2015 y entrar por la puerta grande de la fiscalía de Loreto con el fin de trabajar en lo que más le apasiona defender la legalidad y prevenir delitos en bien de la sociedad. Desde siempre lo único que hizo fue estudiar y trabajar para sacar adelante a su familia. Como es de conocimiento público la muerte de Walter Hernán Mesía Torres cayo a propios y extraños como un baldazo de agua fría, hombre sano y muy cuidadoso en su salud, hoy nos preguntamos ¿qué pasó? Solo Dios todo poderoso sabe lo que realmente pasó y porque pasó. Queda el consuelo de saber que está en un mejor lugar donde no hay tristeza ni dolor. Aunque aquí la familia sufre tras su partida.

A un mes de su partida las cosas han cambiado en toda la familia Mesía, ésta ya no es la misma, el vacío es tan grande que hoy una madre llora por su hijo, una hermana que llora por su hermano, una esposa llora por su gran amor y unos hijos que lloran por su padre. Y desde el lugar que hoy te encuentres brinda la fortaleza a tu esposa, hijos y toda tu familia para que puedan encontrar el consuelo de no estar contigo.

Descansa en Paz mi querido amigo y compadre Walter Hernán Mesía Torres – Papay.

Por John Vargas