Con mucha algarabía recibieron en la comunidad estudiantil, de los CEBES Y PRITES de la ciudad de Iquitos y Nauta, al conocer que el Club de Leones de Iquitos en el mes de noviembre del presente año, retomará la X OLIMPIADA ESPECIAL, para lo cual los profesores y estudiantes de estas instituciones se vienen preparando para participar de estas Olimpiadas.

Hacemos recordar a la población Loretana, que el Club de Leones de Iquitos inició a organizar la Primera Olimpiada Especial en el año 2011, desde esa fecha hasta el año 2019, se han organizado año a año, 9 Olimpiadas, suspendiéndose las Olimpiadas en los años 2020 y 2021 como consecuencia de la pandemia del COVID – 19, por esta razón en el presente año 2022 se retoma la X OLIMPIADA ESPECIAL.

El Lema de estas Olimpiadas es “Ayúdame a alcanzar mis sueños” y participan niños y niñas con discapacidad intelectual –retardo mental, parálisis cerebral, síndrome de Down y autismo-, auditiva y motriz que cursan estudios en los tres (3) Centros de Educación Especial (CEBES) y dos (2) Programas de Estimulación Temprana (PRITES) de Iquitos y el CEBE Dignidad de Nauta.

Para desarrollar las facultades de estos niños especiales, el Estado les ofrece escuelas especiales como los CEBES (Centros de Educación Básica Especial) y PRITES (Programa de Intervención Temprana para menores de 3 años). Es aquí donde el Club de Leones de Iquitos pone su granito de arena para estimular a estos niños con habilidades diferentes y promover su inclusión en la sociedad a través del deporte en las OLIMPIADAS ESPECIALES.

Cabe resaltar que las 10 Olimpiadas que viene desarrollando El Club de Leones de Iquitos, tiene como Director General de esta actividad al León Ing. Félix Wong Ramírez, que año a año ha venido realizando las coordinaciones necesarias para lograr el éxito de estas Olimpiadas.

En el presente año 2022, el presidente del Club de Leones de Iquitos, León Guillermo Ampuero Vilcarromero junto al Director General de la X Olimpíada Especial, nos dieron a conocer la programación general que fue consensuada ente los directivos Leones y los directores de las Instituciones participantes y que la compartimos con ustedes con la finalidad que puedan participar de las competencias deportivas.

Cabe resaltar que la Olimpiada Especial se autofinancia con los aportes de los socios y socias Leones y la venta de polos alusivos a esta emblemática actividad, principalmente entre los profesores y padres de familia de los Cebes y Prites participantes.

ALIADOS ESTRATÉGICOS: Gobierno Regional de Loreto, Municipalidad Provincial de Maynas, Instituto Peruano del Deporte de Loreto, Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Policía Nacional, Diario la Región, Programa Televisivo NOTICIAS Y PERSONAJES, canal 33, Selva TV del Periodista LUIS LUNA PAREDES y empresarios regionales.

NOMBRE DE LA X OLIMPIADA ESPECIAL: Por unanimidad se acordó llevar el nombre de CÉSAR SÁNCHEZ ARCE, Connotado Socio León que participó activamente en las Olimpiadas desde la primera hasta la novena edición, en esta X Olimpiada se le rendirá un Homenaje Póstumo.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICIPANTES:

CEBES: Iquitos, 9 de octubre, Teniente Clavero y Dignidad de la ciudad de Nauta.

PRITES: Iquitos y Punchana.

DISCIPLINAS DEPORTIVAS: Atletismo, fulbito, vóley y balonmano.

DISCIPLINAS FORMATIVAS (Para Prites): Contando pelotas y León Educativo.

ARBITRAJE: Estará a cargo de la Escuela Profesional de Educación Física de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.

PROGRAMA DE LAS OLIMPIADAS:

VIERNES 18 DE NOVIEMBRE: Conferencia de Prensa a las 11:00 am en el Club de Leones de Iquitos (Putumayo 1320)

SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE: Caminata de sensibilización a las 8:30 am partiendo de la Plaza de Armas de nuestra ciudad hasta el Club de Leones de Iquitos.

LUNES 21 DE NOVIEMBRE: 8:30 am. Ceremonia de Inauguración en el Estadio Max Agustín e inicio de las competencias de Atletismo y Salto Largo.

MARTES 22 DE NOVIEMBRE: 8:00 am. En el Parque Zonal Iquitos, competencias deportivas de Fulbito y Balonmano y Contando Pelotas y León Educativo.

MIERCOLES 23 DE NOVIEMBRE: 8:00 am. Coliseo Cerrado de Iquitos, Competencia de Vóley, Exhibición de números artísticos-culturales y Ceremonia de Clausura de las Olimpiadas con la entrega de premios a los primeros, segundo y tercer puesto según las disciplinas deportivas.

La Comisión organizadora de la X Olimpiada Especial del Club de Leones de Iquitos, invita a la población Loretana y a los medios de comunicación a participar de estas emotivas competencias especiales de acuerdo a la Programación y descubra su humanidad, su goce en la competencia, su orgullo y su potencial. La gente comienza a creer en un mundo diferente, un mundo en el que se respeta la diversidad y se busca afirmar el sentido del “Nosotros”.