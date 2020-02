Vuelven a difamar Javier Cárdenas Guevara

Sindicalistas se afanan en pedir mi cambio sin sustento, dice director de la UGEL Requena

Ante la publicación aparecida en la página 19 del diario del Distrito Judicial de Loreto “La Región”, sin las iniciales del autor (a) de la nota, acudimos a la oficina del Mg. Javier Antonio Cárdenas Guevara para conocer su opinión al respecto. Nos manifestó que nuevamente dos maestros dirigidos por el profesor contratado Juan Ríos Torres, quienes han perdido convocatoria, pretenden por enésima vez confundir a la opinión pública con publicaciones que no se ajustan a la verdad.

Es cierto, que las denuncias interpuestas anteriormente por presuntos delitos de corrupción están siendo investigadas por la fiscalía, a quienes hemos hecho llegar la documentación correspondiente y con las pruebas respectivas, que desvirtúan las acusaciones; pues muchas de ellas, no tienen el medio probatorio que amerita. En el caso de la señora que trabaja en limpieza se hizo las aclaraciones oportunas y el porqué de ese pago; sobre este caso, ha sido la misma señora la que denunció al dirigente Juan Ríos Torres por el delito de difamación, calumnia e injuria cuyo expediente obra en el Ministerio Público. Con relación al caso del encargado de Abastecimiento, Arnaldo Correa, debo precisar que el dirigente Ríos Torres y quienes lo acompañan tienen un desconocimiento total de las normas y procedimientos en cuanto a la administración pública, por lo que este caso ya ha sido también aclarado ante las autoridades jurisdiccionales respectivas.

Por lo que se puede entender, los tres dirigentes del SUTEP base Requena solo buscan el caos, el show mediático y el desorden, y nuevamente convertir a la UGEL Requena en un botín -como manejaban en otras épocas a su antojo- en complicidad con algunos funcionarios que colocaban en años anteriores, antes de mi gestión, indicó Cárdenas Guevara.

Sobre el tema del pago por combustible ya se entregó toda la documentación de sustento, los consumos se realizaron antes que asumiera mi persona el cargo de director en agosto del 2018, siendo solo un porcentaje el gasto en nuestra gestión en el último trimestre de dicho año. Similar situación es el caso que denuncian por la facturación por la atención de refrigerios que se otorgan a los maestros por capacitaciones y otros.

De otro lado, que quede claro que es muy difícil que salga de la UGEL Requena sin autorización previa o por gestiones inherentes a mis funciones; no es cierto que estuve ausente más de diez días, por lo que concurrimos a Iquitos para el sufragio y luego asistimos a un taller de asistencia técnica convocado por el Minedu, en donde participaron los directores de las diferentes UGEL de la región, los días 27, 28 y 29 de enero del presente año.

Nos causa preocupación que nuevamente trate de sorprenderse a todos por el dirigente requenino Juan Ríos, quien nuevamente busca protagonismo debido a que perdió hace tiempo la credibilidad y confianza por parte del magisterio de la provincia de Requena.

Agregó además que, por estos actos difamatorios los dirigentes del Sutep Requena han sido denunciados por difamación y calumnia ante la Fiscalía de turno, por las personas agraviadas que harán prevalecer sus derechos ante el Poder Judicial.

Finalmente, la primera autoridad de Educación en Requena mencionó respecto a las afirmaciones que los sindicalistas le habían visto en “Quistococha”; al respecto, Cárdenas rechazó rotundamente tremenda mentira y ante tanto atropello que mancilla su honra, los señores Juan Ríos Torres y los que resulten responsables serán querellados por difamación en agravio del director de la Ugel Requena. (Kevin D. Manuyama Ramírez, corresponsal en Requena)