Alcalde del Putumayo, Segundo Julca Ramos, denuncia el hecho y solicita apoyo del Estado.

“Es la primera vez que sucede esto y estamos muy preocupados”, señaló el burgomaestre provincial.

Piden apoyo económico a las autoridades y que jóvenes se unan a sus filas.

En todo el centro de la ciudad, por el puerto, por la plaza de la localidad de San Antonio de El Estrecho, capital de provincia del Putumayo, aparecieron volantes que suscriben aparentemente miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC.

Esto fue confirmado por el alcalde de la provincia del Putumayo, Segundo Julca Ramos, quien manifestó vía telefonía móvil que “es la primera vez que sucede esto y estamos muy preocupados. De esto pusimos en conocimiento a los congresistas por Loreto”.

La autoridad municipal atendiendo otras gestiones salió ayer a la ciudad de Lima y dijo que hará presente la preocupación de la provincia del Putumayo por esta situación de las FARC en la zona, algo que la autoridad da por hecho, aunque todavía no se conoce que dicha organización se haya atribuido los volantes que aparecieron por varias zonas del pueblo.

“Sabiendo lo que ha pasado en Soplín Vargas”, que es el distrito de Teniente Manuel Clavero, donde hace aproximadamente 15 días capturaron a un joven de 23 años, por la captación de jóvenes a quienes les dicen que van a ganar dinero si trabajan con miembros de la FARC.

“Es preocupante para nosotros, porque los disidentes de las FARC están bajando, y vienen a dar seguridad a los narcotraficantes del Putumayo. Yo lo denuncié que se tendría que generar más presencia del Estado, generar empleo para que no tienten a nuestros compatriotas”, dijo la autoridad edil.

Una parte del presunto volante de las FARC dice: “Solicitamos apoyo financiero al Sr. alcalde o representantes que se encuentren encargados de la provincia del Putumayo, a los señores jóvenes del Internado hacemos un llamado para unirse a nuestras filas”.

En otra parte del volante, dice: “volvimos al campo de batalla por la irresponsabilidad del gobierno colombiano al no cumplir los acuerdos pactados con la dirección del secretariado de las FARC-EP”. Luego seguido lanzan una advertencia sobre el mantenimiento de buenas relaciones.

El alcalde Julca Ramos indicó que hoy estaría formalizando la denuncia de los hechos en varias instancias de las autoridades del país, mientras el tema ya se conoce de forma verbal.

(Diana López M.)