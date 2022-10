Hablaron Apus de la zona del Pastaza, quienes llegaron a Iquitos a impulsar sus núcleos ejecutores.



Alejandro Cachay Angulo, es Apu de la comunidad nativa Brillante. Expresó que junto a su hermano llegó hasta Iquitos para que la gerencia de obras agilice el desembolso para tres núcleos ejecutores: colegio primario, colegio inicial y un puente peatonal en Ushpayacu.

“Hace 2 años que le estamos haciendo seguimiento y recién creo vamos a ver si se formaliza el primer desembolso para las tres obras” dijo el Apu. Difícil, pero no imposible, que a estas alturas los atiendan. Por horas estuvieron en la oficina de asuntos indígenas y luego en la oficina del gerente de obras.

¿Y cómo están en cuanto a atención de salud y educación por allá?

-Mal. ¿Cómo vamos a estar si falta todo? En educación recién están llegando los profesores a las comunidades y aún no llegan todos los maestros. Son bilingües, quechuas, achuar, no sé por qué la demora.

Avelino Ascues, habló respecto a salud. “Vivimos aguas abajo de Andoas, la contaminación petrolera pasa por ahí por eso los niños y la gente siempre anda con diarreas, fiebres altas, sangran, hay malaria.

Los niños tienen parásitos. Solicitamos al gobierno regional que, aunque sea nos donen un botiquín comunal, no tenemos nada. Estamos abandonados, allá se enferma alguien y muere por falta de atención y medicinas” habló.