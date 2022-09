Compromiso con laJusticia

Jueces fijan plazos para emitir sentencias en tiempo razonable.

Se propuso mesa de trabajo con autoridades sobre inseguridad ciudadana.

Conversatorio con la sociedad civil, permitió identificar problemas a superar.



El pasado 15 y 16 de Setiembre del presente año, se realizó la visita judicial ordinaria a la provincia de Nauta, la misma que contó con la participación del Jefe de la ODECMA – Juez Superior Reynaldo Cajamarca Porras, el integrante de equipo de visitas, Juez Edgar Guillén Vallejo, y el equipo de apoyo administrativo.

En horas de la mañana, se realizó el control de asistencia del personal, instándose al personal jurisdiccional y administrativo, la cultura de la puntualidad, en el ingreso del personal, y en el desarrollo de las diligencias judiciales, el cual tiene que estar acompañado con el buen trato al justiciable, por el personal de vigilancia, el de mesa de partes, por los Jueces y auxiliares de justicia.

Al producirse la revisión de los expedientes judiciales, se pudo observar en el Juzgado Mixto y Juzgado de Paz Letrado, que la carga procesal, se viene tramitando con cierta regularidad dentro del plazo razonable; y que los escritos presentados por los justiciables se encuentran dentro del plazo para ser proveídos, exhortando a los servidores judiciales, de que lo producido sea reportada en el sistema estadístico, lo que determinará la existencia de una estadística correcta. En el Juzgado de Paz de Comisaria se pudo observar una carga procesal manejable, y la tramitación regular de los procesos.

Se pudo observar que las instalaciones de la sede de juzgado, se encuentra con ciertos daños y deteriorados, y con instalaciones aún precarias, por el transcurso del tiempo; por lo que se hace necesaria su refacción y mantenimiento.

Uno de los problemas, que no tiene solución inmediata, y es causa de las demoras en la tramitación de los expedientes, son las notificaciones, porque no se realizan en el tiempo indicado por falta de medios en los lugares más alejados, en otros casos porque se hacen notificaciones defectuosas a los destinatarios, o en su caso las distancia de los poblados alejados, y que los cargos de notificación son devueltos a destiempo, frustrando las audiencias, toda vez que es necesario que todo acto de comunicación se realice para la continuación de un proceso judicial, por lo que exhorto a los juzgados establecer una mejor coordinación y en reciprocidad, se requiera a los Apus, y otras autoridades de la comunidades nativas, a través de los centros de salud y centro educativos, se logre la notificación oportuna.

Al finalizar la visita, la ODECMA realiza sus diálogos con la población, donde se hace exposición sobre la corrupción, la celeridad de los procesos judiciales, y la atención eficiente al usuario judicial, los cuales son escuchadas por la población, para luego producir un rol de intervenciones de autoridades como fue del Ing. Alfonso Huamán Fachin, Gerente Sub Regional; del Ing. Marcela Acosta Pérez, Subprefecto de Nauta; del Mayor PNP Daniel Bolaños, Comisario de Nauta; de representantes del Ministerio Público, dirigentes y litigantes y abogados, donde resaltaron como temas de la provincia, la celeridad en los procesos judiciales, la atención rápida en los procesos por alimentos y de corrupción de funcionarios. A raíz del incremento de la delincuencia, en delitos de hurtos y usurpación de terrenos, se ha propuesto una mesa de trabajo articulado de la Policía Nacional con todas las autoridades y la sociedad civil. Se resalta la participación de la población, porque permite conocer los problemas y expectativas de la provincia, a su vez los Jueces se dirigieron a la población para destacar el trabajo que vienen desarrollando y el compromiso de impartir justicia con imparcialidad e independencia, asumieron el compromiso de proyectarse a la población para hablar sobre tópicos jurídicos que interesan a la población, como son el proceso de alimentos, la reposición del trabajador de una entidad pública, los procesos por abuso de autoridad y usurpación.

Al finalizar, la concurrencia que fue masiva, resaltó, como excelente la iniciativa de la Odecma de dialogar con la sociedad civil, lo que fue reconocido por las autoridades y la población. ODECMA – CSJ Loreto