Se observará atención al usuario por Juzgado Mixto y Juzgado de Paz Letrado.

Diálogo será con Fiscales, Jueces, Abogados, PNP, Usuarios y Ciudadanos.

Se verificará los Juzgados, y su funcionamiento.



La visita judicial ordinaria, se realizará los días 15 y 16 de Setiembre, al Módulo de Justicia de la provincia de Nauta, sede del Juzgado Mixto, y Juzgado de Paz Letrado, así informó el Juez Superior Reynaldo Elías Cajamarca Porras, Jefe de Odecma Loreto. Se verificará la carga procesal del Juzgado Mixto que en adición a sus funciones cumple la función de Juzgado Penal Unipersonal y Liquidador, tramita expedientes, entre los cuales se encuentran procesos de contenido penal, familia, civil, contencioso administrativo y laboral: y del Juzgado de Paz Letrado que de manera adicional cumple la función de Juzgado de Investigación Preparatoria que tramita expedientes o procesos de contenido penal, alimentos, y obligación de dar suma de dinero, entre otras materias.

Se tiene conocimiento que los casos que mayor se presentan son de violación sexual de menores, violencia familiar, procesos contenciosos administrativo, y procesos de alimentos, y delitos de corrupción de funcionarios. La visita estará enfocada en el cumplimiento de los plazos procesales, y en la tramitación correcta de los procesos judiciales. Así mismo, si se cuenta con defensores públicos para los procesados, y de menores infractores, y si la defensa está garantizada con la participación de Abogados privados, toda vez que existen personas con bajos recursos económicos por lo que su atención debe ser de manera gratuita en los procesos penales

Las condiciones en que funciona los Juzgados, con precariedad en su construcción, ya que esta data más de 20 años, y si brinda seguridad tanto del personal jurisdiccional o bienes como son los expedientes, y que serán perennizados, para la elaboración de un estudio a efectos de su mejora en infraestructura.

Pese a las dificultades existentes, se tendrá en cuenta si realizan las buenas prácticas de Jueces y Servidores, si el trabajo se cumple en la jornada de labores de lunes a viernes, y por ser juzgado de paz de turno permanente laboran los días sábados y domingos, lo que hace que la carga procesal se pueda atender con regularidad. Si la falta de servicios de notificación para los distritos, y comunidades nativas, vienen o no dilatando los plazos procesales.

Diálogo con Fiscales, Jueces, Abogados y Usuarios y Sociedad Civil.

Las visitas judiciales concluirán con diálogos con el usurario judicial, y se invita a los comunicadores, fiscales, abogados, y ciudadanos, al centro de emergencia mujer, la policía nacional, y sociedad civil, para su participación activa el día 16 a las 11.30 am., en el Auditorio de la Gerencia Sub Regional de Loreto – Nauta sito en Carretera Iquitos Nauta 1.5 km, de la ciudad de Nauta. Se conocerá si existe comunicación o contacto entre el Poder Judicial con la comunidad, si hay buena atención a los litigantes, se recabará denuncias o pedidos sobre la presencia del Estado, lo que evitaría los conflictos sociales, y si el derecho a la defensa se encuentra garantizado al usuario, si se está cumpliendo con las publicación de la relación de audiencias, entre otros, así enfatizó el Jefe de Odecma.