Visita judicial a la provincia de Datem del Marañón por la odecma

Se observó el funcionamiento de Juzgado Mixto y Juzgado de Paz.

• Diálogo fue con fiscales, jueces, abogados, y ciudadanía.

En la visita judicial ordinaria al Módulo de Justicia de la provincia de Datem del Marañón, sede del Juzgado Mixto y Juzgado de Paz se pudo observar la existencia de una carga procesal regular. El Juzgado Mixto, que en adición a sus funciones cumple la función de Juzgado de Juzgamiento, viene tramitando 380 expedientes, entre los cuales se encuentran aquellos relacionados a procesos de contenido penal, familia, civil, contencioso administrativo y laboral. Mientras que el Juzgado de Paz, que de manera adicional cumple la función de Juzgado Investigación Preparatoria, tramita alrededor de 900 expedientes sobre procesos en materia penal, de alimentos, y obligación de dar suma de dinero.

Los casos que se presentan con mayor incidencia son de violación de menores, violencia familiar, procesos contencioso administrativo, y procesos por alimentos. Esta visita estuvo enfocada en el cumplimiento de los plazos procesales y en la tramitación correcta de dichos procesos. Igualmente, se observó la falta de defensores públicos para los procesados y para menores infractores. Por otro lado, la cantidad de abogados privados es reducida, teniendo en cuenta el importante número de casos de personas de bajos recursos económicos a quienes atienden de manera gratuita en procesos penales.

Pese a las dificultades existentes, se observó como buena práctica de jueces y servidores el desempeño eficiente, lo que hace que la carga procesal se pueda atender con regularidad. La falta de servicios de notificación para los distritos de Saramiriza hace que se dilaten los plazos procesales. El Juzgado de Paz elegido por la población realiza actos notariales por la falta de notario público en la provincia.

Diálogo con fiscales, jueces, abogados y ciudadanía

Las visitas judiciales concluyeron con un diálogo para la ciudadanía. En esta oportunidad, pese a la lluvia persistente en horas de la tarde del día miércoles 29 de mayo, se contó con la presencia de periodistas, fiscales, abogados, y ciudadanos. La periodista Isabel Alvarado señaló que al Poder Judicial le falta mayor contacto con la comunidad, pero a su vez destacó la buena atención a los litigantes en su mayoría. De igual manera, denunció la deficiente presencia del Estado, lo que origina los conflictos sociales, añadiendo además que los abogados atienden de manera gratuita a la población. Por su parte, el Doctor Parra Sánchez indicó como deficiencias la falta de publicación de la relación de audiencias y falta de un espacio para el estudio de expedientes por los abogados. El profesor Holgado, representante de los profesores mostró su preocupación sobre los procesos contencioso administrativo respecto a la bonificación del 30% por preparación por horas de clase, los cuales -pese a ser un derecho reconocido por el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema- se hacen lentos, afectando a las personas mayores y enfermas. Mientras que la Fiscal de Familia manifestó que no existe un albergue para la atención de menores y se carece de médicos especialistas en medicina legal, lo que contribuye a la demora de los procesos.

Habiéndose escuchado a los participantes en el diálogo, como medidas inmediatas, se dispuso la colocación de un panel para la publicación de las audiencias, y la instalación de una mesa de estudio para los abogados; exhortándose por parte de los jueces visitadores a los jueces y servidores a prestar servicio con calidez, celeridad y transparencia.

NOTA.- Los principales problemas sociales de las comunidades radican en que se suscriben actas y no se cumplen los compromisos; o porque no se asigna presupuesto a las obras de agua y desagüe. La provincia no cuenta con servicio de energía eléctrica continua, el cual es prestado por el Municipio de manera intermitente. (Oficina de Imagen Institucional –CSJ Loreto.)