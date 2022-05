Ayer 13 de mayo día de la Virgen, pese al clima lluvioso y camino difícil por una obra de desagüe, muchos llegaron a rendirle homenaje.



Los dueños de vehículos sintieron mover más su negocio con la presencia de varias familias de Iquitos que deseaban llegar cuanto antes a Nauta y luego en motocarro hasta el santuario de la virgen María Rosa Mística. Sin embargo, el tramo no resultó fácil.

En principio porque el clima tropical estaba por momentos lluvioso y por momentos con sol. Lluvia que convertía la tierra con greda en una resbalosa. Los motocarros también hicieron buena cosecha económica en el traslado de pasajeros. La ruta iba pausada debido a que delante de los motocarros, en la angosta vía que lleva al santuario, iban en peregrinación varias devotas de la virgen.

Los motocarros no bajaron a la acostumbrada vía que lleva al santuario debido a que vienen construyendo una obra de agua y desagüe. Todo el terreno removido estaba convertido en un lodazal grande, sin embargo, la fe y las ganas de visitar a la virgen en su Día, eran más grandes que las circunstancias adversas en la ruta.

Padres agarrados de sus hijos, hijos agarrando a sus padres para que no caigan al lodo. Las mujeres devotas de la virgen, con bombo baile, guitarra e instrumentos para homenajearla, caminaban paso a paso, con sumo cuidado hasta el conocido espacio denominado CENNCA. Espacio donde los que narran la historia, dicen que se le apareció un ángel, un 26 octubre de 2011, al padre Rafael Gonzáles Saldaña y pobladores anunciando que la virgen aparecería al medio día.

“Y así ocurrió. Apareció la Madre y una fuente de agua, anunciando: “Sólo los que tienen fe se sanarán”. Todos los días en especial el 13 de cada mes la Virgen se manifiesta con señales extraordinarias como escarchas doradas, plateadas sobre las personas… se ven pétalos de rosas rojas sobre los árboles y en cielo símbolos espirituales como los rayos de la divina misericordia, el Santísimo, la Santa Madre” apuntan reseñas periodísticas de esos años.

En la época del mencionado padre los peregrinos llegaban de todo el país y del extranjero, quienes luego daban su testimonio de que la Virgen María estaba presente en ese lugar bendito. Especialmente el día 13 de julio, Fiesta de la Virgen María Rosa Mística, devoción que se celebra en todo el mundo.

Luego que el padre fue cambiado de Nauta, la asistencia de devotos ya no se hizo tan fluida. Vino la pandemia, pocos iban a bajar la peligrosidad de la misma. Pero ayer se pudo ver nuevamente renacer (como el ave fénix) esa fe inconmensurable que mueve montañas, que no se extingue pese a no estar frente a la virgen debido a los últimos acontecimientos virales, en las muchísimas personas que asistieron.

Estaban madres religiosas y peregrinas que acompañan a la virgen siempre. Se vio a muchas personas con sus amistades, con sus hijos, familiares, caminar por el trayecto nada fácil. El objetivo era llegar para estar frente a la virgen y rezar. Quizá agradecer el haber salido adelante después de la mortal pandemia, que haya cuidado a los seres más queridos. Por tantas cosas…quizá.

Mientras que dos hermanas rezaban el rosario con micro en mano que los asistentes repetían con respeto, otros iban hasta la laguna para sacar agua. La fe grande les hace mencionar que es agua poderosamente sanadora. Por algo la virgen “Rosa Mística”, también es conocida como la “Virgen del Sol y el Agua”.

La virgen desde su gruta, parecía mirar muy complacida a la cantidad de gente que ayer asistió a visitarla. A rezarle. La gruta de bambús que protegen a la virgen, se muestran hermosos, soplando oxígeno puro a los asistentes. Se asemeja a un templo ecológico, natural.

Siempre que se visita a María Rosa Mística, inevitablemente se tiene que recordar al padre loretano Rafael Gonzales Saldaña, su gran promotor. La gente siempre pregunta por él y espera alguna vez, volverlo a ver parado ante la virgen María, recordando con lágrimas en los ojos, todo lo vivido en su debida época.

Ayer fue un día religioso, festivo. Un Día Especial para la Virgen, pues tendrá la certeza que las personas nuevamente irán a visitarla de manera seguida. A contemplarla, a prometer muchas cosas y a pedirle otras. (Fotos: Micaela).