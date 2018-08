Durante lanzamiento en terrenos de la familia Cheglio Antonio

Un violento desalojo se registró una vez más en la carretera Santo Tomás. Personal policial perteneciente a DUES fue destacado para un lanzamiento en el kilómetro dos de la carretera de penetración a Santo Tomás, en el distrito de San Juan Bautista, un terreno que, aparentemente, pertenece a la familia Cheglio.

Los posesionarios esperaron al enorme contingente policial desde el kilómetro uno para evitar su ingreso, ante la negativa de dejarlos pasar, se inició un violento recorrido para ingresar hasta el terreno, las personas que se negaban a abandonar la zona utilizaron palos, cascajos, machetes, botellas y demás objetos contundentes para enfrentar a la policía. El enfrentamiento duró cerca de una hora, hasta que lograron llegar al terreno denominado por los posesionarios AH Villa San José, logrando retirar a los invasores por el momento.

Durante el operativo varias personas fueron detenidas por alteración al orden público y resistencia a la autoridad.

A pesar de este lanzamiento, los vecinos de este lugar señalaron que no van a salir de estos terrenos. “de aquí nos van a sacar muertos, no vamos a dar nuestro brazo a torcer, estamos listos para seguir luchando por un lote. Estos terrenos han sido abandonados muchos años y ahora que ven la real situación salen a decir que son de ellos. Desde este medio el decimos a la señora Cheglio Antonio, sobre nuestros cadáveres, usted va a ocupar este predio”, dijo un morador. (C. Ampuero)