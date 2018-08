Daniel Anavitarte, del Minedu, sobre docentes denunciados por

Está en Iquitos Daniel Anavitarte Santillana, director general de Gestión Escolar del Ministerio de Educación/Minedu, quien ha tratado temas sensibles al sector Educación como el caso de los docentes denunciados por violencia sexual contra alumnas, el aumento de sueldo a los profesores y la postura del Estado respecto a los fondos de la Derrama Magisterial en todo el país.

“Es lamentable que se tengan casos de violencia sexual en nuestras escuelas, en particular en el caso de la UGEL Maynas tenía una gran cantidad de procesos administrativos, sin avance, archivados, que a través del Ministerio de Educación, con el apoyo de la Contraloría, Ministerio de la Mujer y del Gobierno Regional de Loreto, hemos buscado que se trabajen esos procesos disciplinarios de forma más rápida”, expresó en torno a los casos de docentes denunciados por violencia sexual contra escolares.

Ante la duda, si estos docentes denunciados se encuentra todavía dictando clases, manifestó: “Ya podemos asegurar que ninguno de estos agresores se encuentran en las escuelas donde estaban. Y con la UGEL Maynas se está trabajando muy de cerca para que puedan terminar esos procesos en sanciones, destituciones o en todo caso, que no fuera el caso que sean absueltos.

Para esto, desde el Ministerio de Educación se viene realizando capacitaciones a estas comisiones de procesos y se ha destinado presupuesto para contratar 180 abogados a nivel nacional para fortalecer estas comisiones de procesos y ayudar a las UGEL en que puedan dar mucho más rapidez a las resoluciones de los procesos administrativos.

Según la Ley de Reforma Magisterial, todo docente al que se le apertura un proceso administrativo por violencia sexual es retirado preventivamente de forma inmediata de la escuela. Y durante el proceso en la sanción administrativa hasta que se ejecute, ese docente no puede volver a su aula.

Todos los docentes que se encuentren con proceso administrativo aperturado, algunos ya tienen sanción otros no, están separados preventivamente de las escuelas y no pueden volver. Una vez se logre la sanción y si se considera muy grave, eso es causa de destitución, no regresa nunca más.

Si es causa grave, se pone una sanción de cierto tiempo y se evalúa la pertinencia de que retornen a las aulas o no. Pero es el mismo sistema que ante cualquier denuncia o apertura de proceso por violencia sexual, inmediatamente ese docente es retirado preventivamente de las escuelas”.

AUMENTO SALARIAL A DOCENTES

Un tema latente como urgente es el aumento se remuneraciones a los profesores de Loreto y del país. “El Ministerio de Educación está trabajando, como lo anunció el presidente de la República, para la mejora de los docentes e hizo varios anuncios importantes. El primero es el aumento del salario mínimo de los docentes para el 2019. A la fecha todo docente nombrado o contratado que trabaje 30 horas, su piso salarial es 2000 soles, para el 2019 el piso salarial aumentará a 2100 en marzo y a 2200 soles en diciembre.

Es importante mencionar que los docentes nombrados tienen una carrera magisterial, y así como aumenta el piso salarial para los docentes que se encuentran en la escala uno, la más baja, todos docentes que se encuentren en la escala 2, 3, 4 , 5 y hasta la 8, también recibirán un aumento proporcional, es decir docentes que están por la escala 6, 7, ahora ganarán alrededor de 3500 soles a 4000 soles. En promedio, todos los docentes nombrados tienen un sueldo de 2500 soles.

La idea como mencionó el presidente, es tener aumentos todos los años hasta el final de su gobierno. Buscamos que haya un aumento el 2020 y el 2021, para mejorar los salarios de los docentes que aunque reconocemos que es insuficiente, esperamos que puedan recibir mejor salario. Son muestras concretas que este gobierno se preocupa por el magisterio nacional”.

DERRAMA MAGISTERIAL

Se vienen dando opiniones discordantes respecto a que el Minedu entre a tallar en la Derrama Magisterial. “Como sabemos es el fondo previsional para el retiro, para la jubilación de alrededor de 250,000 docentes a nivel nacional. Todos los meses se les descuenta a los docentes nombrados aproximadamente 20 soles para que al final de su carrera cuando se jubilen puedan acceder a una pensión.

La Derrama Magisterial que data su estatuto desde el año 1988, hasta la fecha administra más de 2000 millones de soles en activos. Es una gran cantidad de dinero y todos los años obtiene una utilidad de aproximadamente 60 millones de soles.

Sin embargo, si nosotros vamos y conversamos con los docentes de base que tienen muchos reparos y quejas sobre cómo la Derrama estaría funcionando, indicando que tienen tanto recursos que no ven reflejado ese dinero en sus jubilaciones, en sus pensiones.

Entonces lo que está haciendo el Ministerio es modificar, actualizar los Estatutos de la Derrama Magisterial. Lo queremos es modernizarlos, actualizarlos, para permitir una mayor eficiencia en la gestión de estos recursos. Hay que recordar que todos los recursos que tiene la Derrama Magisterial, la parte de fondos previsionales lo controla, lo supervisa la Superintendencia de Banca y Seguros, y nos da alguna seguridad de que ese dinero está bien utilizado. Sin embargo, la Derrama tiene un portafolio grande de inversiones. Tiene librerías, viviendas, hoteles, tienda de electrodomésticos, etc., y a esa información no podemos acceder desde el Ministerio de Educación para ver qué tan eficiente se está manejando.

Lo que queremos es poder actualizar estos Estatutos para que el Ministerio pueda acceder a esa información, y en todo caso apoyar para que este portafolio de inversiones genere más rentabilidad, más dinero, para el fondo de retiro de nuestros docentes”.

SUBCAFAE Y SOSPECHA DE MANEJOS POLÍTICOS A FONDOS

“Respecto a la sospecha de movimientos económicos en época electoral (con designación de funcionarios ligados a gestiones en general) que politizarían el Subcafae de Educación en Loreto, el representante del Ministerio de Educación, comentó: “Nosotros desde el Ministerio siempre vamos a hacer lo necesario para velar por el bienestar de los docentes. En particular estamos iniciando por la Derrama Magisterial, porque el Estatuto establece que el Ministerio de Educación tiene como función cautelar el buen uso de los fondos que recaude la Derrama Magisterial y por eso nos permite ingresar a modernizar esa institución. Para el tema del Subcafae es algo que tendríamos que explorar si el Ministerio de Educación, tiene la capacidad, tiene la potestad, para poder también buscar su mejora, o en todo caso es una institución completamente autónoma y no le corresponda al Minedu ingresar, sino a otra entidad”.

