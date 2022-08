Y provoca un cortocircuito tras caer sobre cable de electricidad



Un tremendo susto se llevaron los vecinos del pasaje San Lorenzo, cuando se percataron que un árbol cayó sobre cables de electricidad.

El hecho ocurrió el día de ayer cuando la ciudad soportaba una torrencial lluvia, acompañado de vientos fuertes.

“Escuchamos un sonido fuerte. La calamina fue la que amortiguó en su totalidad la caída del árbol de mango. Pero lo que más nos estaba preocupando eran las chispas que se podían registrar en los cables de electricidad, ya que con la fuerza que cayó dicho árbol provocó este hecho”, contó una vecina de la zona.

Los pobladores quisieron la presencia de técnicos de la empresa de Electro Oriente, para que acudan al lugar y solucionen este siniestro.

No es la primera vez que la caída de árboles por vientos fuertes en esta parte del país, provoca un cortocircuito, cada vez que caen sobre cables de alta, media o baja tensión de electricidad. Afortunadamente no se registraron daños personales ni materiales.

(C. Ampuero)