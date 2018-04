Fiscalía concluye que imitaron voz de Víctor Isla

Luego de recibir el informe de un perito especializado del Ministerio Público que concluye que no es la voz de Víctor Isla Rojas, el fiscal provincial de Tarapoto archivó el caso de los audios, pero el expresidente del Congreso de la República solicitó que se continué con la misma y el pedido fue aceptado y elevado al fiscal superior jerárquico. Isla Rojas quiere que se identifique a los responsables de ese delito y que el Ministerio Público combata a los autores.

Luego de practicarse una prueba científica, el informe pericial ordenado por la Fiscalía de Tarapoto concluye que “de los resultados obtenidos en la comparación de los valores de las dos primeras formantes vocálicas, efectuados a la muestra INDUBITADA voz de Víctor Isla Rojas y a las muestras de voz del locutor masculino en la muestra DUBITADAS que supuestamente corresponde a la voz de Víctor Isla Rojas, podemos afirmar que tienen valores divergentes”. El mencionado documento fue enviado a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tarapoto y está firmado por el perito físico acústico Carlos Quinche Surichaqui.

En una parte de la carpeta fiscal se señala con claridad que “de la investigación preliminar se ha logrado establecer con certeza: primero, que la voz que se atribuía a Víctor Isla Rojas, no es la suya, tal como se ha corroborado por el informe pericial acústico forense del Instituto de Medicina Legal.

Además, el fiscal Walber José Santos Gomero de la Primera Fiscalía provincial Penal Corporativa de San Martín-Tarapoto dispuso el 28 de marzo pasado no formalizar ni continuar con la investigación preparatoria contra Jarlenller Gómez Guerra por el presunto delito de falsificación genérica en agravio de Víctor Isla Rojas y ordenó el “archivamiento definitivo” del caso referido a los audios que se difundió en varios medios de comunicación, donde se atribuía al ex presidente del Congreso una conversación con el alcalde de Tarapoto, Walter Grundel Jimenez.

Sin embargo, el propio Víctor Isla Rojas solicitó el requerimiento para que se continúe con la investigación y el pasado 16 de abril el mismo fiscal Santos Gomero dispuso que se declare procedente el requerimiento de elevación de los actuados al superior jerárquico interpuesto por la parte agraviada Víctor Isla Rojas y se eleva a la Fiscalía Superior de san Martín.

La investigación fiscal concluye que “es importante señalar que si bien se ha demostrado científicamente que la voz atribuida a Víctor Isla Rojas no le corresponde, pero su interlocutor (alcalde Tarapoto) sí reconoce su voz, siendo que del contexto de dicho diálogo se desprende temas como negociaciones subrepticias”.