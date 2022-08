Asegura abogada del Ministerio de Justicia, Luz Osorio.



La abogada Luz Osorio Aragón, defensora pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, informó sobre la labor de su institución en el acompañamiento y la asesoría que brindan a las víctimas de violencia sexual.

Y es que es sabido que, en el caso de la violencia sexual, existe un gran número de casos escondidos que no son registrados por falta de una denuncia, por ello, la abogada Osorio afirmó que las personas vulneradas deben perder el miedo para poder atenderlas y ayudarlas adecuadamente.

“Los delitos de índole sexual son conocidos delitos clandestinos porque el único testigo es la víctima. Depende de la propia víctima brindar a las autoridades las características de cómo sucedió el hecho. Por eso es importantísimo que denuncien. “, declaró la especialista.

Afirmó que si bien la persona puede denunciar directamente en la comisaría o el Ministerio Público, también puede acudir a un especialista del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para contar con acompañamiento tanto para poner la denuncia, como durante todo el proceso. De esa forma se cuida la no re victimización, la asesoría oportuna y que la víctima no se sienta sola durante dicho proceso.

“La defensa pública acompañará a la víctima para participar de las diligencias, declaraciones constataciones y otros actos para esclarecer los hechos, que finalizará en un juzgado penal donde también se hace presente la defensa pública manteniendo a la víctima al tanto”, declaró Osorio Aragón.

Si requiere ayuda de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia, se puede marcar la línea 1884, donde se le encargará el caso a un especialista de acuerdo a la jurisdicción de la víctima; o se puede acudir directamente a la dirección Sargento Lores 702 en el centro de Iquitos.

(A. Padilla)