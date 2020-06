Las riquezas de la región Loreto están a la vista y que con la debida atención y manejo pueden resultar el repunte de la economía de una forma sostenible y con la generación de cientos y cientos de trabajo con ingresos seguros por los mercados que se abrirían.

Esta pandemia y la moderada escasez nos ha vuelto la mirada a la chacra, al campo, al bosque, a los agricultores que por falta de infraestructura en vías y formas de comunicación, muchas veces sus productos se malogran y no es bueno para nadie.

Lo que está claro es que sin la producción del campo no podríamos vivir y actualmente los mercados o ferias itinerantes de productos regionales nos están reconfirmando esta necesidad de relación directa con los hombres y mujeres de la producción, más que nunca.

Hemos sido testigos por muchos años de los reclamos de los agricultores, por ejemplo, de los ubicados en la carretera Iquitos – Nauta en algo muy elemental como son las vías de penetración o de conexión con la carretera Iquitos – Nauta, que están inaccesibles muchas de ellas.

La respuesta de las autoridades de turno ha sido siempre resaltar las riquezas de la producción y la importancia del hombre y de la mujer del campo, pero al momento de invertir fuerte y consolidar mercados empezando por lo local e interregional, volteaban la mirada por otro lado.

Hasta ahora no hay un plan serio respecto a la producción y el incentivo que merece ese sector porque el beneficio es para todos, es lo que llaman la cadena productiva que al final mueve varios rubros, pero se necesita la inversión empezando con la infraestructura vial.

Se espera que se proyecte rápido la mejoría de las vías de penetración de la carretera Iquitos – Nauta, porque la motivación que se viene dando a comprar lo que se produce en nuestras tierras loretanas está logrando un expectante éxito, revalorando el valor nutritivo de nuestros productos nativos.

El otro paso importante es conocer justamente los valores nutritivos de los productos y el balance de los mismos que tenemos que hacer en nuestra alimentación diaria, es un punto que muchos no conocemos a ciencia cierta y desde ya es otra tarea de cada uno de nosotros, de los profesionales en nutrición y las autoridades encargadas de promocionarlo.