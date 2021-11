Señala la Dra. Cecilia Ruíz Fernández, quien postula para vicedecana en la Lista 5 que preside el Dr. Luis Bardales Ortiz.



A diferencia de otros años, este 2021 animó a mujeres abogadas, valiosas y dueñas de su destino a postular a la decanatura del Colegio de Abogados. En la presente entrevista hecha a Cecilia Ruíz Fernández, ella participa en las elecciones que se desarrollarán este sábado 27 de noviembre, a través de la Lista 5 tentando el cargo de Vicedecana.

“Me parece saludable que todas las personas que quieran brindar servicios desinteresados a través del Colegio, se presenten. Yo nunca pensé estar en estas elecciones, pero como mi familia siempre se ha dedicado a servir, a apoyar, me animé.

Además, porque en la pandemia vi que hubo problemas, muchas faltas, negligencias, falencias que se pudieron solucionar en el momento y no lo quisieron hacer. Por eso me animo a acompañar al doctor Luis Bardales, para apoyar a mis colegas” expresó Ruiz.

Se ha visto a algunos candidatos con derroche de dinero en campaña gremial… ¿por qué tanto interés?

-Nosotros dejamos la decisión final a los agremiados del Colegio. No hacemos una campaña “millonaria” como otras listas, entregando comidas, cenas, bailes etc.

Nosotros no porque lo que queremos es brindar nuestro servicio, apoyar al Colegio de Abogados a fin que tenga representación y salga adelante. Que en los momentos cuando más se le necesite, esté ahí a la mano. Que no cierren las puertas, entre colegas debemos apoyarnos.

La pandemia ha servido para darnos cuenta de muchas cosas. Está bien que se hayan presentado varias listas, para que los abogados puedan evaluar y al final tomen la mejor decisión. Esperamos que no se dejen comprar por las cosas que les dan, eso no es correcto.

Lo importante acá son las propuestas que se hayan hecho para servir al gremio. No sé qué intereses habrá dentro, desconozco, pero aparentemente hay gente muy interesada en llegar. No sé cómo habrán financiado sus campañas.