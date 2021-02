Venden aguardiente por alcohol

Por inmediaciones de la UCP



Una vecina que vive por la zona de Bello Horizonte, en el distrito de San Juan Bautista, quien por temor a represalias pidió mantener su nombre en reserva, hizo una denuncia pública, señalando que fue estafada y sorprendida cuando unos inescrupulosos le vendieron una supuesta botella de alcohol de 96 grados mezclado con aguardiente.

La pobladora sostuvo que estas personas colocan su improvisado puesto de venta por inmediaciones de la UCP y venden este producto a incautos clientes que llegan hasta este lugar. Pero eso no es todo, la madre de familia dijo que estos sujetos le vendieron la botella de alcohol por la suma de 20 soles.

“Como el alcohol está escaso y al parecer, las farmacias ya lo están escondiendo, me acerqué a ese puesto de venta y compre allí la botella de alcohol. Estos sinvergüenzas no quisieron bajarme el precio y me dijeron que cuesta 20 soles y que si quería lo compraba o no. Debido a la situación en la que estamos lo compre. Pero mi sorpresa fue grande cuando llegué a mi casa. Abrí la botella, puse in poco sobre mi mano y me di cuenta que casi toda la botella llena era aguardiente, Cuando regresé para reclamar por el producto bamba, los sujetos ya no estaban”, contó la agraviada.

Ante esta inminente estafa, los vecinos del lugar exigieron la inmediata presencia de la policía para que realice constantes operativos por la zona, en acción conjunta y coordinada con la fiscalía de prevención de delito. “Estos sujetos no deben aprovecharse la situación y no deben lucrar con la salud del pueblo, ojala les capturen y les hagan pagar caro su estafa”, concluyó la denunciante.(C. Ampuero)