Vendedores y policías se enfrentan en el mercado de Belén

Hecho ocurrió en la 2da. cuadra de la calle Alfonso Ugarte

Vendedores que se resisten a desocupar uno de los mercados más grandes de Iquitos, se enfrentaron con la policía y personal del serenazgo de Belén, quienes llegaron para poner orden en dicho lugar. Por muchos años estas personas ocuparon la vía pública en esta parte de la ciudad.

Hombres y mujeres se enfrentaron a las fuerzas del orden, quienes también respondieron con golpes y empujones.

Cómo se sabe, los puestos de venta fueron erradicados por el alcalde de Belén, debido a que en este lugar se había concentrado la cantidad de personas contagiadas por la Covid-19.

Los vendedores manifestaron que no tienen a dónde ir. Que es el único lugar en donde pueden realizar sus ventas teniendo en cuenta que no tienen otra entrada económica.

La policía seguirá en el lugar junto con el serenazgo del distrito de Belén para seguir poniendo orden, mientras que los vendedores señalaron que no se retirarán de dicho sector y que pelearán hasta el último para poder realizar ventas diarias en este sector. (C. Ampuero)