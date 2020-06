Vendedores molestos por el cierre de puertas del mercado Cardozo

No estuvieron de acuerdo que un grupo de vendedores realicen sus ventas en la calle

Divididos. Así se mostraron un grupo de vendedores del mercado de Cardozo luego que algunos decidieron salir a vender sus productos de pan llevar a la calle.

La secretaria de ese centro de abastos manifestó que un día antes había coordinado con los funcionarios de la municipalidad de Belén para que solo el dia de ayer vendan sus productos para la elaboración de Juanes.

Sin embargo, otro grupo que se dedica a la venta de pollos, manifestó que no les avisaron absolutamente nada y por lo tanto no estuvieron de acuerdo con esta medida y que no iban a salir a vender en la vía pública.

Manifestaron que esa situación ha hecho que las puertas de ingreso al mercado de Cardozo se cierren por los vendedores y no permitan que los usuarios y los clientes ingresen a comprar sus cosas dentro de dicho local.

Luego de un pequeño altercado y enfrentamiento verbal las cosas llegaron a su normalidad.

(C. Ampuero)