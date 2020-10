Vendedores enfrentan a serenos y policías

Fueron desalojados de la primera cuadra la calle Alfonso Ugarte con gases lacrimógenos













Se resisten a salir. Nuevamente vendedores informales que se encuentran por la primera cuadra de la calle Alfonso Ugarte, en el distrito de Belén, en Iquitos; fueron reprimidos por la fuerza pública.

La policía tuvo que realizar disparos con armas no letales y con gases lacrimógenos para disuadir a la turba.

No contentos con eso, los vendedores empezaron a responder a los agentes tirándoles piedras.

Otro grupo de comerciantes se enfrentaron con los serenos de este distrito, empujándose, lanzando sillas de madera y piedras que encontraban en el suelo.

A pesar de la resistencia que ponían los vendedores informales, finalmente, fueron desalojados de todo este lugar, que fue cercado con rejas, para impedir que los comerciantes invadan la vía pública.

Desde hace varios meses el alcalde del distrito de Belén, Gerson Lecca García, ha de- salojado a todos los vendedores de esta zona con el fin de evitar más contagios del coronavirus, pero los trabajadores se resisten a abandonar esta zona indicando que todo esto es arbitrario.

NO VAMOS A SALIR

Por su parte los vendedores que se encuentran ocupando esta zona, señalaron que no van a salir del lugar. Que el alcalde de Belén no puede realizar abuso de autoridad. Manifestaron que van a seguir en dicha lucha hasta lo último.

“No sé qué le pasa al alcalde de Belén, en campaña él se comprometió a apoyar a todos los vendedores, ahora nos está dando la espalda. No quiere conversar con nosotros, se ha vuelto en contra de los vendedores del distrito de Belén. No estamos en contra del cambio, pero queremos que nos escuche. Dice que van a empezar a realizar el trabajo de mantenimiento y mejoramiento de las calles donde estamos ocupando, pero hasta el momento no hacen nada. Nosotros vamos a continuar en esta lucha. No nos vamos a rendir, si tenemos que morir por nuestros puestos de ventas, vamos a morir, de pie, luchando y no arrodillarnos ante una autoridad edil que no nos quiere hacer caso”, sostuvo un vendedor.

Los vendedores de esta parte del distrito de Belén señalaron que continuarán en su lucha de mantener su puesto de venta que desde hace muchos años vienen ocupando. no están dispuestos a claudicar y seguirán peleando por un trabajo en esta parte del mercado de Belén.

(C. Ampuero)