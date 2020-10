Vendedores del mercado Moronacocha bloquean la vía

– Exigen que reconstruyen el centro de abastos con materiales nuevos



Un grupo de vendedores del mercado de Moronacocha realizaron una protesta exigiendo que se construya el mercado con materiales nuevos.

Señalaron que desde hace un año y 20 días no ingresan a este centro de abastos, porque no reúne las garantías para que ellos puedan realizar sus ventas diarias.

Jovita Ríos, conocida dirigente de este mercado, solicitó la presencia del alcalde de la provincia de maynas Francisco Sanjurjo, para que él mismo constate, in situ, la situación en la que se encuentra la infraestructura de este centro de abastos de esta parte de la ciudad.

“Nosotros pagamos nuestros arbitrios, no es justo que construyan sobre una infraestructura malograda, este mercado. Por eso salimos a protestar. Tenemos que hacer sentir nuestro malestar para que recién nos hagan caso. Necesitamos ingresar a nuestro mercado, pero de esta manera no lo vamos a hacer. El alcalde sabe que no podemos ingresar si es que no tiene una buena infraestructura. Así que ya saben, la única manera de seguir dentro de este mercado es que cumpla con todas las garantías del caso para poder estar en el interior”, refirió Ríos. (C. Ampuero)