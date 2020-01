Vendedores de Sachachorro piden restablecer electricidad

Siniestro en centro comercial ocurrió hace más de un mes

A más de un mes de haberse producido el voraz incendio que arrasó por completo el centro comercial de Sachachorro, los vendedores aún siguen sufriendo las consecuencias, puesto que hasta la fecha no se ha restablecido siquiera el servicio de electricidad para que puedan iluminarse y continuar con sus ventas en horas de la noche.

Inés Del Águila, dirigente del sector de variedades, manifestó que hasta la fecha no han vuelto a contar con el servicio de electricidad en sus puestos, motivo por el cual se tienen que apoyar en el uso de generadores a gasolina o velas, situación que también se ha vuelto el blanco ideal para los ladrones.

“Pedimos al alcalde Sanjurjo realizar las gestiones para poder contar con electricidad, por lo menos necesitamos la luz para poder continuar vendiendo en la noche porque todos acá estamos endeudados con los bancos, y los bancos no nos esperan; entonces, necesitamos trabajar y para ello necesitamos la electricidad, además que, la falta de luz hace que la gente ya no venga porque ve oscuro, lo peor que somos presa fácil de los delincuentes que buscan aprovechar cualquier descuido”, refirió Inés Del Águila.

Asimismo, con la finalidad de recaudar fondos para continuar con las mejoras del centro comercial, los vendedores vienen organizando una parrillada para este próximo 2 de febrero, esperando contar con el apoyo de la población y autoridades.

(R. Graicht)