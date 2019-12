Vendedores de feria navideña exigen al alcalde de Maynas que cumpla con su promesa

*De dejarlos vender en las cuadras 8-9 y 10 del Jr. Próspero.

*Ponen como prueba concreta un audio donde el burgomaestre dice: “la feria se hace sí o sí, a la buena o a la mala”.

*Ayer no los recibieron en la municipalidad, vendedores irían a su casa a las 6 de la tarde.

*Expresan que no descansarán hasta que los ubiquen en esas cuadras, puesto que ya han hecho inversiones.

Un grupo significativo, parte de los 640 vendedores independientes de la feria navideña, ataviados con polos rojos en los que anunciaban el gremio al que pertenecen; llegó hasta la puerta de la municipalidad de Maynas, donde un cordón de miembros del Serenazgo, impidió el ingreso de la comitiva para que dialogue con el alcalde.

Agregando que el alcalde andaba por el río y que llegaría más tarde, al igual que otros funcionarios. Mas los trabajadores mencionaban que eso no era real y que el alcalde estaba en su despacho. Optaron por retirarse a sus casas a las 3 y 30 de la tarde, puesto que no fueron atendidos. Adelantaron que a las 6 pm. irían a protestar a la casa de Sanjurso Dávila, en San Juan.

Esaú Culqui, presidente de la asociación de vendedores independientes de la feria navideña, habló sobre el motivo de la protesta.

“Lo que pasa es que hemos estado sosteniendo reuniones con el alcalde de Maynas, y él nos prometió las cuadras 8- 9 y 10 de Próspero para desarrollar la feria. Existe el audio donde el alcalde menciona que la feria se hace sí o sí, entonces eso no quieren entender sus funcionarios. Es decir, el alcalde manda que sí y ahora los funcionarios dicen que no, por eso los vendedores estamos indignados, porque ya hemos hecho inversiones.

Decían que el peligro de cables de Electro Oriente, eso ha bajado el riesgo porque utilizaremos luces LED. Decían que la inseguridad, ahora se pondrá a 30 brigadistas, más efectivos de la PNP y de la municipalidad. Se han minimizado todos los riesgos en el Jr. Próspero.

Hemos invertido como ven en polos, en los módulos que hará la empresa Chu por 400 soles, entonces hay inversión y ahora sacan una resolución a la velocidad de un rayo, donde nos dicen que el proyecto de la feria en Jr. Próspero, ha quedado desactivado.

El informe sale de asesoría legal, luego de comercialización, todo pese a que existe el audio donde el alcalde les manda que se haga cuanto antes los trámites para el desarrollo de la feria. Y ahora niegan ese acceso con una resolución, nos están causando un gran perjuicio”, mencionó el dirigente.

Igual dijeron no entender cómo algunos funcionarios van a querer estar por encima de las decisiones y promesas hechas por el burgomaestre de Maynas. “¿O es que hay algo de intereses de por medio?”, dijeron.

Agregaron que, si no solucionaban el problema, intensificarían medidas radicales. “Somos 640 trabajadores que estaremos perjudicados, iremos con más protestas, el 15 ya deberíamos estar instalados y ahora nos salen que la feria no va más”, mencionaron. Al cierre se supo que ayer a las 6 pm. irían a San Juan a protestar a la casa del alcalde.

También mostraron la resolución donde, por un lado, les dicen que no hay riesgo en la feria ya que se había disminuido los riesgos en energía eléctrica, en la inseguridad, en depósitos de residuos sólidos. Siendo que un párrafo más abajo de la misma resolución, les dicen que el riesgo sigue perdurando. “No entendemos la contradicción en la misma resolución, ¿hay o no hay riesgo? Además, es una resolución pelada, sin sustento del motivo por el que no nos quieren dar los espacios”, concluyeron.