Tras anuncio de disolución momentánea del Congreso de la Republica

Ante la disolución momentánea del Congreso de la República anunciada por parte del expresidente del Perú Pedro Castillo, la tarde del miércoles 7 de diciembre, los comerciantes ambulantes del mercado de Belén retiraron sus ventas y retornando a sus viviendas por temor a los saqueos.

“Nosotros no tenemos ninguna seguridad por vender a la calle. Si retrocedemos en el tiempo, recordamos lo que pasó el 98 durante el gobierno del presidente Fujimori, la gente salió a la calle y comenzó a saquear negocios en las calles” expresó Limer Guzmán Evangelista, dirigente de los vendedores de la cuadra dos de la calle Abtao.

Quienes también tomaron la decisión de cerrar sus negocios fueron los propietarios de tiendas ubicadas en las calles alrededor de la zona comercial del mercado de Belén. “Yo soy dueño de un negocio que perdió toda su mercadería en la época de Fujimori, no quiero que eso me vuelva a ocurrir” refirió Jorge Flores, quien es propietario de una tienda de zapatillas.

Según varios comerciantes, sus negocios estuvieron vulnerables por personas de la zona baja de Belén, que subieron a los alrededores de la Casona para realizar robos disfrazados de saqueo, lo que motivo disturbios que se extendieron por más de dos horas.

Hasta el jirón Prospero intersección con las calles Abtao, 9 de Diciembre y Palcazu, llegaron patrulleros de la Policía Nacional y del serenazgo tanto de Belén, como de Iquitos, quienes realizar un patrullaje en toda la zona para salvaguardar la seguridad de comerciantes y compradores.

Pasada las dos de la tarde, el mercado de Belén quedó casi vacío debido a que varios comerciantes optaron por retornar, según sus dirigentes existen alrededor de 46 sindicatos de vendedores que agrupan a los casi 10 mil comerciantes.