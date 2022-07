Mujer terminó en el pavimento tras ser impactada por uno de ellos



Una vez más la imprudencia de un conductor de vehículos de pasajeros por poco provoca una desgracia.

Este hecho ocurrió por inmediaciones de la avenida 28 de Julio con Freyre. Dos colectivos se encontraban compitiendo para ganar pasajeros a excesiva velocidad.

Fue el chofer de uno de ellos, perteneciente a la empresa “El Ggran Amazonas”, qué fue a impactar contra una mujer que se trasladaba a bordo de una motocicleta, por la avenida antes mencionada.

El conductor del ómnibus de placa de rodaje N°L1E – 731, perdió el control del vehículo y embistió a la motociclista dejándola herida y tirada en el pavimento, las personas que se encontraban por el lugar auxiliaron a la agraviada y le pusieron a buen recaudo.

Cuando la policía llegó al lugar, solicitaron al chofer que no fue identificado en su momento, los respectivos documentos, sin embargo, el conductor dijo a la policía que no contaba con ningún tipo de papeles, ni con su DNI, por lo que fue trasladado a la comisaría de Punchana para las respectivas diligencias.

Es importante mencionar, que a cualquier hora del día, de la noche y de la madrugada, algunos conductores convierten las avenidas en pistas de carreras. No respetan los semáforos, ni mucho menos a conductores de vehículos menores. Hace meses se han registrado accidentes con consecuencia de muerte, justamente por estar correteando sin respetar a los pasajeros ni medir el peligro.

En el peor de los casos, algunos conductores de motocicletas y motocarros son víctimas de insultos por parte de algunos choferes de colectivos. No les gusta que les reclamen cuando corretean y no les importa absolutamente nada.

Cuando estos sujetos provocan el accidente de tránsito ponen una cara de coj… Y muchas veces no asumen sus responsabilidades. Las autoridades tienen que poner mano dura contra estos malos conductores, que muchas veces han dejado sin un padre y una madre a familias enteras. (C. Ampuero)