Bloquearon la vía con palos para impedir pase de vehículos

Los vecinos que viven por alrededores de la carretera Cabo López en el distrito de Belén, se mostraron molestos por el mal estado de esta vía de comunicación.

Los moradores señalaron que este problema se debe a los camiones de las diferentes empresas que hay por este sector que transportan arena y tablas.

Los pesados vehículos son los que malogran la vía y ni siquiera se dignan en arreglarla, a pesar que ellos la utilizan para sacar sus productos a la ciudad.

Ante esta situación, los pobladores pusieron palos en medio de la carretera, para impedir que los camiones pasen por el lugar y sigan dañando más de lo que está dicha carretera.

“Nosotros no tenemos autoridades, nunca han hecho algo bueno por el caserío Cabo López, esta carretera tenía que estar habilitada, no solamente para estos camiones de estas empresas que hay en este lugar, sino para los vecinos que nos trasladamos a pie o en nuestras motos o motocarros. Ni los empresarios que tienen sus negocios por este lugar y que utilizan esta carretera para transportar sus materiales y productos, se dignan mantenerla en buenas condiciones; por esa razón, hemos bloqueado la vía para que no vuelvan a pasar, y si quieren arreglar la carretera para que no solamente les beneficia a ellos, sino a toda la población que estamos en este sector, que lo hagan de una vez”, sostuvo un dirigente.

(C. Ampuero)