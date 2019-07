Vecinos protestan por mal estado de calles

En el AH San Pablo de la Luz de San Juan Bautista

Un grupo de indignados pobladores de la calle Oasis con Las Flores del AH San Pablo de la Luz, en San Juan Bautista, realizaron una protesta, quejándose del mal estado de las mencionadas vías, y exigen en arreglo de las mismas.

Los pobladores con ollas, baldes y bandejas en mano indicaron que el alcalde de esta jurisdicción, Martin Arévalo, les prometió la reparación y pavimentación de las dos calles mencionadas, sin embargo, hasta la fecha no se conoce nada sobre esta promesa.

“Cada vez que llueve esto se hace un río y no tenemos por dónde salir, luego todo queda un lodazal y es aún peor, por eso le pedimos al alcalde que cumpla con su palabra y por lo menos que mande a dar un mantenimiento de las calles de esta zona”, expresó una de las pobladoras.

Los manifestantes señalaron que, de no obtener una pronta respuesta positiva, se dirigirán hasta los exteriores de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista para realizar un plantón y exigir un diálogo con la autoridad edil. (R. Graicht)