Vecinos protestan por falta de médicos

En el Asentamiento Humano El Porvenir en Pampachica

Un grupo de vecinos salieron a las calles y con un “cacerolazo” protestaron por la falta de médicos en el Puesto de Salud “El Porvenir”, ubicado en el sector de Pampachica, en el distrito de San Juan.

Los pobladores señalaron que desde hace un mes están con este problema, “no tenemos medios, el centro de salud de Moronacocha nos presta un médico solo por unas horas y luego se va. Las embarazadas no pueden pasar su control porque no hay obstetras. Estamos en completo abandono, a las autoridades no les importa la salud del pueblo. Nos tienen a nuestra suerte. Por eso es que decidimos salir de nuestras casas y alzar nuestra voz de protesta”, dijo una pobladora.

Los vecinos indicaron además que no cuentan con medicinas y que prácticamente este puesto de salud está en abandono. Indicaron que si no hay la voluntad política del director regional de salud de solucionar cuanto antes este problema, van a tomar medidas radicales.

“Esto solo ha sido una advertencia, no podemos seguir en esta situación, queremos una buena atención en lo que a salud respecta, no somos animales y tampoco somos burla de nadie para que nos traten así”, refirió un poblador. (C. Ampuero)