Debido a que agua de lluvia se estanca en varios sectores



Los vecinos de la cuadra 3 de la calle Santa Rosa del asentamiento humano El Triunfo, en el distrito de Belén, realizaron una protesta para exigir la construcción de rasante en sus calles debido a que las lluvias generan inundaciones y estancamiento de aguas en varios sectores.

El integrante de la junta vecinal, Jorge Cenepo Pilco dio cuenta que hace varios años gestionaron ante el Gobierno Regional de Loreto y la Municipalidad Distrital de Belén, la entrega de arena para rellenar sus calles, pero no tuvieron respuesta al pedido.

“Aquí contamos con una junta directiva del vecindario, estamos organizados para poder realizar gestiones ante las autoridades, pero no pudimos hablar con el alcalde actual y menos con el alcalde anterior. Si nos visitaron en campaña, pero luego no vinieron más para cumplir con su promesa de la construcción de rasante” contó el señor Cenepo.

Según consta en los registros de la junta vecinal, el ultimo apoyo solicitado al alcalde Gerson Lecca García fue el cuatro de julio, con pedido de sacos y tierra de relleno para poder arreglar sus calles, pero nunca tuvieron respuesta de la autoridad.

La inconformidad por la falta de apoyo de las autoridad se manifestó por parte de los vecinos. “Es lamentable que ellos mismos nos digan que enviemos una solicitud y que luego de casi un mes lo encontremos archivado y con respuesta de que no se va a poder. Nos prometen en vacío” expresaron.

Además, la junta vecinal manifestó su malestar contra el Gobierno Regional de Loreto, por no culminar la obra de Boca Calle en la intersección de su calle con la avenida Participación, solo ejecutaron unos muros de contención laterales, pero nunca realizaron el relleno o el asfaltado.