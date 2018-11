Utilizan vivienda abandonada para consumir estupefacientes

Vecinos se encuentran molestos por la micro comercialización de drogas que existe en la zona de ampliación Bello Horizonte, en el distrito de San Juan Bautista.

A raíz de esta situación, cuando los sujetos se encuentran bajo los efectos de las sustancias tóxicas, empiezan a cometer actos ilícitos, sin importarles las personas que viven por el lugar, les interceptan, les asaltan e incluso ingresan a sus casas a robar, y cuando esto sucede, los agraviados empiezan reclamar por lo que están haciendo.

Sin embargo, a los susodichos poco o nada les interesa y amenazan a los vecinos con agredirlos, si es que denuncian estos actos ilícitos ante la policía.

Esto ha llamado la atención de los moradores de este sector, quienes cansados de tantos actos ilícitos, han decidido organizarse y formar rondas y piquetes para combatir a la delincuencia, que ha convertido las calles los Ceticos, Güepí, entre otras, en tierra de nadie.

“No podemos dejar nuestras viviendas solas porque ya somos víctimas de robo, el problema será por la cantidad de jóvenes, en su mayoría menores de edad, que empiezan a consumir droga a cualquier hora del día, luego salen de sus guaridas completamente envalentonados y empiezan a atacar a cuanta persona se cruce por su camino. Estamos cansado de llamar a la policía, a veces viene y a veces no. Estamos cansados de que algunos vecinos apañen a estos menores al verlos consumiendo drogas e incluso asaltando a nuestros propios hijos y familiares. No hay otra forma de combatir la delincuencia si no es aplicando la justicia popular, sabemos que esto no es dable; sin embargo, la necesidad los va a conllevar a realizar este tipo de intervenciones, el arresto ciudadano”, sostuvo una moradora de la zona.

(C. Ampuero)