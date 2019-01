Fue rescatado por personal policial

Hicieron justicia popular. Cansados de tanta delincuencia, un grupo de vecinos no tuvieron reparo de agredir salvajemente a un sujeto, quien minutos antes violentó la chapa de contacto de una motocicleta y al ver que no arrancaba, empezó a empujarla por la vía pública.

Este hecho ocurrió por en mediaciones de las calles San Francisco con Brasil, en el distrito de Iquitos.

Ante esta situación, los agentes del departamento de emergencia fueron alertados por una llamada telefónica y tras constituirse hasta el referido lugar, encontraron a la persona de Jonathan Joao Ortiz Tangoa de 26 años de edad, que estaba retenido en el suelo por personas del lugar, quienes minutos antes le habían propinado golpes en diferentes partes del cuerpo. La policía tuvo que actuar de inmediato y rescatar al presunto ladrón de la enardecida turba y ponerlo a buen recaudo.

Los testigos señalaron que este sujeto se estaba llevando una motocicleta marca Honda, modelo CB190R, de color anaranjado. Hasta el lugar se hizo presente Joan Saegfried Collins Meza (25), quién refirió que dejó su moto estacionada en la vereda de su domicilio por un lapso de 10 minutos y al salir para meter su vehículo a su domicilio, se percató que estaba siendo empujado por el sujeto intervenido por la población. La mujer empezó a gritar y a pedir auxilio, logrando que las personas que pasan por la calle San Francisco, cuadra dos, le escuchen e intervengan al sujeto.

A raíz de esta situación, el hombre fue llevado de emergencia al Hospital Apoyo Iquitos, donde el médico de turno le diagnosticó, “paciente en estado etílico, con herida contusa en región frontal”. En la sala de emergencia, el hombre se puso agresivo con las enfermeras, teniendo dificultad para controlarlo, por lo que la policía, tuvo que reducir al sujeto, para que no intente escapar y sea atendido por personal médico.

Minutos después, la policía procedió al registro personal del intervenido, encontrando en su poder una llave de fabricación artesanal en forma de “T”.

El sujeto fue llevado al área de protección vehicular de la PNP para las investigaciones correspondientes, dando conocer sobre la intervención al fiscal de turno, para que prosiga con las diligencias. (C. Ampuero)