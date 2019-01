Fue sorprendido cuando intentaba llevarse el vehículo menor

Hicieron justicia con sus manos. Una enardecida turba de motocarristas y vendedores del mercado Belén, retuvieron a un sujeto quien no quiso identificarse y empezaron a propinarle varios golpes de puños y patadas, luego que un motociclista le sorprendiera empujando su vehículo por la calle.

Este hecho de justicia popular se registró en la segunda cuadra de la calle José Gálvez, del mencionado distrito. El propietario de la moto se dio cuenta que su vehículo no estaba donde le había estacionado.

Esto ocurrió cuando regresó de hacer compras en dicho mercado. Luego al visualizar por las inmediaciones de las calles Gálvez y Próspero, se percató que su moto era empujada por un desconocido.

El hombre no lo pensó dos veces, y empezó a pedir auxilio. Esto fue escuchado por los motocarristas y vendedores quienes le apoyaron y lograron dar con el ladrón de motos. El sujeto dijo en su defensa que se le “había acabado la gasolina” y por eso lo estaba remolcando, sin embargo cuando revisaron la chapa de contacto, ésta estaba violentada.

Fue entonces que la turba se ensañó contra el hombre y le propinaron una fuerte paliza. Minutos después llegó personal de la unidad de los “Halcones”, quienes rescataron al sujeto y le pusieron a buen recaudo.

El presunto ladrón, la motocicleta recuperada y el agraviado fueron llevados al aérea de investigación y protección vehicular-AEPROVE, para la denuncia respectiva. (C. Ampuero)