Vecinos y comerciantes de la calle Alfonso Ugarte, cuadra cuatro, impidieron el ingreso a la vía para realizar trabajos de mejoramiento.

Cerca de 50 vecinos de la calle Alfonso Ugarte, cuadra cuatro, impidieron que ingresen trabajadores de la empresa contratista “Vías Iquitos” para realizar trabajos de mejoramiento, argumentando que la zona es comercial y perjudicaría grandemente a los comerciantes; además, de las personas que trabajan independientemente refaccionando vehículos menores.

Desde primeras horas de la mañana de ayer, en el lugar se observaba caballetes por toda la calle anticipando que el cierre era inminente, pero fueron los vecinos que se organizaron para esperar la presencia de los funcionarios de la comuna de Maynas y del contratista a quienes dijeron tajantemente que la vía no iba a ser cerrada.

“No vamos a permitir que la calle sea más destrozada, empiezan a abrir una calle y no la cierran, y así siguen malogrando más vías, nosotros no permitiremos que arruinen esta zona que es comercial, hay muchas personas independientes que dependen de los negocios de repuestos de motos, si cierran a donde irán ellos”, indicó Martha Flores, vecina del lugar.

En tanto, hasta el lugar se hizo presente la policía de la comisaría del sector para garantizar que no se produzca actos violentos; posteriormente, el gerente de obras Carlos Casanova, llegó hasta la zona en conflicto, quien dijo encontrase sorprendido por el accionar de los vecinos y que solo se está respetando el orden de intervención de las vías, exhortado a la población a comprender los trabajos de mejoramiento. (Ana V. Camus)