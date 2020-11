Vecinos exigen reinicio de obra paralizada

En la calle Isabel Católica con Av. Participación



Los vecinos de la calle Isabel Católica con Avenida Participación, en el distrito de San Juan Bautista, se encuentran sumamente mortificados debido a que la obra de construcción de la red de alcantarillado se encuentra paralizada desde hace más de un año.

El proyecto que consiste en la construcción del alcantarillado sanitario para la zona y que lo vine ejecutando el Consorcio San Juan, con presupuesto de la municipalidad distrital de San Juan Bautista, lejos de brindar beneficios a los pobladores, solo ha causado enormes inconvenientes a los lugares, motivo por el cual estos exigen el pronto reinicio y culminación de la obra.

“Estamos preocupados porque hasta el momento no se ha reiniciado los trabajos, desde que antes que se inicie la pandemia la obra está paralizada. Solo construyeron un tramo del alcantarillado, pero al parecer son personas que no tienen conocimiento en construcción, ya que, el trabajo lo están haciendo sin criterio técnico, el alcantarillado que están construyendo no empalma con el desagüe principal que viene desde el sector de El Terminal” indicó, Manuel Pizango, dirigente vecinal.

(R. Graicht)