Vecinos exigen mantenimiento de la avenida Guardia Civil

Se han registrado accidentes de tránsito debido al mal estado de la vía



Intransitable. Así se encuentra el tramo de la avenida guardia civil que nos conduce hasta el balneario de Pampachica.

A decir de los pobladores de la zona, desde hace varias semanas les es imposible entrar y salir a sus viviendas por el mal estado en la que se encuentra esta importante calle.

Varias motocicletas y motocarros se han volteado. Sus ocupantes se cayeron al barro y muchos de ellos terminaron lesionados.

Los dirigentes indicaron que desde hace varios años vienen pidiendo las autoridades de turno que ejecuten el proyecto de pavimentación, pero hasta la fecha sus demandas caen en sacos rotos, sin que nadie escuche el clamor de los pobladores de esta parte de la ciudad.

Es preciso indicar que por este lugar, se encuentra la oficina de la dirección regional de medicamentos, insumos y drogas. Trabajadores y funcionarios pasan por esta zona casi todos los días y ellos también reclaman a las autoridades que tomen cartas en el asunto.

Los pobladores señalaron que si no hay una solución a sus demandas. Que si las autoridades se siguen haciendo los sordos ante el pliego petitorio de los pueblos, no descartan tomar acciones radicales, como las de cerrar la vía y quemar llantas hasta que sus pedidos sean escuchados. (C. Ampuero)