Construcción se atrasa mientras Electro Oriente no da el visto bueno para la instalación del cableado subterráneo.

Proyectistas del GOREL debieron prevenir el problema en la elaboración del expediente técnico, asegura residente de obra.



La obra Alameda Monumental en su frente 2, que incluye a la calle Raymondi, se mantiene gravemente desacelerada producto de dos cuellos de botella en la instalación del cableado subterráneo. La construcción debería encontrarse en su recta final, pero la entrega podría realizarse a inicios del 2023.

En ese marco, Diario La Región se puso en comunicación con el residente de obra, Gustavo Arévalo Flores, quien señaló que existió una significativa demora en el levantamiento de observaciones con la empresa Telefónica, mientras que con Electro Oriente todavía no se llega al visto bueno.

Y es que este detalle afectó los plazos programados del proyecto, ya que el cableado de Telefónica debería haber iniciado el 12 de febrero y concluido el 23 de mayo. Sin embargo, el gobierno regional recién entregó los alcances técnicos firmados por los ingenieros de la concesionaria (Telefónica), el 17 de este mes. Es decir, más de cuatro meses después.

Además, el cableado de Electro Oriente debió iniciar el 15 de marzo y terminado el 24 de octubre, no obstante, ni siquiera empieza debido a que todavía no se devuelven los alcances técnicos con las firmas correspondientes. “Con Telefónica estamos entrando en negociación y yo creo que la primera semana de julio o hasta la quincena deberíamos entrar a actividades. Lo que nos preocupa es el tema de Electro Oriente”, declaró Arévalo.

Pero, ¿el problema es responsabilidad de estas dos empresas? De acuerdo al residente, la responsabilidad mayor recaería en el Gobierno Regional de Loreto, ya que estas observaciones debieron ser subsanadas antes de la ejecución de la obra por los proyectistas de la entidad, en otras palabras, durante la elaboración del expediente técnico.

“A nosotros nos entregaron el expediente y encontramos muchas deficiencias que no coincidían con el expediente técnico, sin embargo, en esas deficiencias solamente nos han solucionado un 20 o 30%”, manifestó.

Asimismo, indicó que ante la demora del GOREL, la propia empresa contratista (Consorcio Alameda Monumental), tuvo que reunirse con funcionarios de Electro Oriente y Telefónica hace tres meses, quienes afirmaron no conocer mayores detalles del proyecto. “Me parece que en ningún momento los proyectistas de la entidad han conciliado y cambiado información con las concesionarias respectivas, y esto nos está generando un problema. Las concesionarias dicen <>, y están en su derecho”.

El ingeniero Gustavo Arévalo aseguró que la fase posterior al cableado es la más rápida del proyecto, pero depende del GOREL acelerar estos procesos para que la empresa pueda correr con la parte operativa, pues las cosas podrían complicarse mucho más si no se termina la etapa antes del inicio de la nueva gestión regional.

Empresarios pierden más del 70% de sus ingresos

La peor parte de la ralentización de las actividades de construcción se la llevan los más de 21 empresarios y vecinos de la calle Raymondi, quienes se sienten totalmente excluidos de las políticas del gobierno regional para llevar a cabo obras en la puerta de sus negocios.

De acuerdo a la señora Roxana Villacrez Del Águila, propietaria del hotel Macambo, la ocupación de habitaciones en su negocio se ha reducido considerablemente pese a que es la época del año más comercial para el turismo.

“Estas temporadas del año el hotel debería estar ocupado al 100%, pero hoy está en un 30%. Son fechas de temporadas altas y me encuentro gravemente afectada en mis ingresos. Ante ello, me pregunto ¿Estos expedientes que señala la empresa contratista no debieron ser revisados antes de la ejecución de la obra? Pedimos al gobernador que nos explique qué está pasando”, manifestó.

Mientras que según Edgar Paco Huamaní, quien tiene su bodega Mr. Paco en la esquina de Pebas con Raymondi, sus ventas han bajado en un 80%. “A pesar que nos han bajado un poco el alquiler, igual, hay negocios que incluso han cerrado. Yo espero que en vez de estar echándose la pelota todos den una pronta solución al asunto”, declaró.

Finalmente, de acuerdo a Zahorid Vela Rengifo, quien tiene su restaurante “El Fogón Grills”, sus ventas también han bajado en 80%, mientras la entidad regional ni siquiera les brinda un plan de contingencia. “Hay obligaciones que cumplir y es asfixiante esta situación. Además, que el GOREL no nos da facilidades, no habla con nosotros ni se acerca a buscar medidas para soportar este periodo”, puntualizó. (A. Padilla)