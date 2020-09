Vecinos denuncian presencia de tumbas y restos óseos expuestos

Del cementerio Los Ángeles de San Juan



Un grupo de vecinos que viven por la parte posterior del cementerio “Los Ángeles”, ubicado en el distrito de San Juan, se mostraron preocupados por la exposición de tumbas y restos óseos en este lugar.

Al parecer, toda esta situación se dio, debido al desbarrancamiento de tierra, por las constantes lluvias que se registran en nuestra ciudad.

Varias tumbas colapsaron y quedaron fuera de sus lugares de origen. Los pobladores exigieron a la comunidad campesina de San Juan de Miraflores que tome cartas en el asunto.

Ante esta situación de desbarrancamiento, se pudo notar que apuntalaron palos y tablas para evitar que la tierra se siga desmoronando.

“Esta situación no es de ahora, hace 4 meses que se viene notando este problema y hasta el momento los miembros de la comunidad campesina no toman cartas en el asunto. Si no solucionan lo más pronto posible este problema, esto se va a convertir en un tema de salud pública. Por eso pedimos a las autoridades que actúen de oficio, esto no puede quedar así. Son tumbas, restos óseos, entre otras cosas que se encuentran expuestas y que pueden traer consecuencias lamentables más adelante”, sostuvo un vecino del lugar.

Se supo también, que los miembros de la Comunidad Campesina de San Juan de Miraflores, tomaron cartas en el asunto y lograrán paliar la situación. (C. Ampuero)