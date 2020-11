Vecinos denuncian presencia de fumones en el pasaje San Valentín

Exigen presencia del serenazgo de San Juan

Vecinos que viven en el pasaje San Valentín, ubicado por inmediaciones de la cuadra 28 de la Avenida La Participación en el distrito de San Juan Bautista, exigieron al alcalde de esta comuna, que brinde la seguridad que el caso amerita a los pobladores de este sector de la zona sur de la ciudad.

Manifestaron que las esquinas de este pasaje con la Avenida Participación, se ha convertido en un lugar en donde personas de mal vivir se posesionan para consumir estupefacientes.

No contentos con eso, horas más tarde, tras drogarse; salen por los diferentes pasajes y calles de este sector para robar en las viviendas e incluso a asaltar a los pobladores que viven por la zona.

Ante esta situación, los vecinos se vieron en la imperiosa necesidad, de exigir al alcalde Martín Arévalo, más patrullaje por parte del serenazgo en este lugar. Asimismo ven solicitando la presencia continua de la Policía Nacional del Perú debido a los constantes actos delictivos que se registran en el lugar.

Los vecinos no descartan tomar acciones con sus manos y formar las ya conocidas rondas vecinales. (C. Ampuero)