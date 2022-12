Piden que alcalde deje limpia la ciudad hasta su último día de gestión

Los vecinos de la cuadra 18 de la avenida Guardia Civil del distrito de Iquitos, se mostraron disgustados por la falta de recojo de residuos sólidos acumulados en la vía pública en una esquina donde termina el muro perimétrico de la EPS SedaLoreto, que llevaba alrededor de tres días.

“La basura esta acumulada aquí desde hace tres días. Las compactadoras no pasan todos los días como lo hacían antes, pese a que nos encontramos en una zona de fácil desplazamiento para esos enormes vehículos. Parece que no hay interés del alcalde” expresó una vecina.

Las bolsas de basura la mayoría de plástico, estaban rotas por animales como perros y gallinazos que buscaron alimento en su interior, lo que causó que malos olores afectaran el vecindario en especial durante las tarde de intenso calor.

De acuerdo a ciudadanos dedicados a la conducción de mototaxis, en otras partes del distrito de Iquitos también se concentraron grandes acumulaciones de basura como en la avenida Navarro Cauper, la calle Putumayo, la calle San Antonio y otros pequeños pasajes de la ciudad.

“Yo recorro la ciudad todos los días y veo basura en varias esquinas, no solo en Iquitos, también en Punchana, esos dos tienen su basura por días. No hay interés de la autoridad para mantener limpio la ciudad” expresó el mototaxista Wilder Saavedra.

Según la percepción ciudadana, las autoridades aun en gestión no le toman el interés adecuado al recojo de residuos sólidos, por eso les recordaron que su periodo de gobierno aun termina a fin de mes, por lo tanto deben evitar la acumulación de basura y mantener limpia las calles.