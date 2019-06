Vecinos del asentamiento humano “Jorge Monasí” exigen urgente apoyo

Calles se encuentran destruidas y casas a punto de colapsar

Tienen temor a que nuevamente llueva y que sus casas y calles colapsen completamente. Un grupo de vecinos que viven por las calles “Barrios Altos” y “Conquistadores”, ubicadas en el asentamiento humano “Jorge Monasí”, en el distrito de San Juan Bautista, vienen solicitando a las autoridades locales y regionales, urgente apoyo para evitar más adelante una desgracia.

Los pobladores señalaron que desde el pasado domingo, cuando se registró el sismo, varias casas quedaron afectadas y algunas calles completamente destruidas.

En este caso una de las personas afectadas es la señora Dalila Sangama Zuta (55), quien manifestó que su vivienda ha colapsado completamente, debido al temblor y al remate de la inundación que sufrió esta parte de San Juan, tras la torrencial lluvia que cayó el último lunes en horas de la madrugada.

“Mi vereda se ha rajado completamente, las paredes de mi casa también sufrieron las mismas consecuencias e incluso una parte de ella se vino abajo y afectó a un vecino que está al costado. No solamente es mi vivienda, también hay otras casas que se encuentra en la misma situación y es por eso que estamos exigiendo que las autoridades vengan por este lugar y constaten in situ la situación en la que estamos viviendo”, refirió Sangama Zuta.

Sin embargo, ante esta emergencia, el ingeniero Robert Falcon, responsable de la Gerencia de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, precisó que tuvo conocimiento de este problema y que de inmediato envió a sus inspectores para evaluar los daños. Asimismo mencionó que el alcalde de este distrito, Martín Arévalo, ya tiene conocimiento de todo esto, el mismo se comprometió a dar solución a los vecinos afectados y a arreglar las viviendas que fueron comprometidas. (C. Ampuero)