Vecinos del AH Progreso exigen culminación de obra paralizada

En distrito de San Juan Bautista.



Un grupo de moradores de la intersección de las calles Los Frutales con Las Flores del asentamiento humano Progreso en el distrito de San Juan Bautista, realizaron una acción de protesta producto de la paralización de una obra de empistado que lleva paralizada 3 semanas. Lo cual perjudica el tránsito de los vecinos.

Según la versión de los moradores, desde hace un mes el Gobierno Regional de Loreto inició la obra para empistar la calle de acceso al asentamiento humano Progreso. Afirman que la construcción ya debería estar finalizada, pero que desde hace tres semanas se suspendieron las labores. Hecho que indignó rotundamente a los vecinos.

“Nosotros colocamos unas tranqueras para facilitar la obra, para que los vehículos no pasen por aquí y arruinen el asfalto, pero desde hace tres semanas nos engañaron que estas fechas ya debía estar terminada esta obra. (…) Los ingenieros nos dicen de todo para justificarse, cosas como la falta de material, pero no entiendo cómo inician la obra si no tienen todos los materiales”. Declaró una vecina del sector.

Del mismo modo, los ciudadanos argumentaron que la demora de la refacción de la pista significa un peligro para las de madres gestantes que no tienen facilidades para acudir al centro de salud que se ubica en la misma cuadra. Asimismo, apuntaron que el servicio de alumbrado público es igualmente deficiente y pone en riesgo a la seguridad de las personas. (A. Padilla)