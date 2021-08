Vecinos de San Juan acudieron a municipalidad aprovechando la prórroga de amnistía tributaria hasta el 01 de setiembre

Ante la convocatoria de la municipalidad a los contribuyentes para el pago de tributos, ante la extensión de la amnistía tributaria hasta el 01 de setiembre, el local de la municipalidad de San Juan Bautista, tuvo una gran acogida de los vecinos, que guardando los protocolos de seguridad ante la amenaza del Cocido Covid 19, en el transcurso de la atención restringida al público, fueron atendidos en el pago de sus tributos.

El gerente de Rentas dio a conocer que por motivos de exigencia de los contribuyentes que no pudieron regularizar sus pagos de arbitrios y autovaluo, solicitaron darles más tiempo para cumplir con ellos y en consulta con el titular del pliego Ec. Martín Arévalo Pinedo, el alcalde de inmediato dio el visto bueno, demostrando con ello, gran empatía con su población distrital, que la mañana de ayer prácticamente comenzó a aprovechar la prórroga de la amnistía tributaria municipal.

El señor James Rioja Acosta subgerente de recaudación tributaria, estuvo paso a paso siguiendo y verificando el trabajo del personal de serenazgo, quiénes eran los que mantenían el orden y el distanciamiento social, siguiendo los protocolos sanitarios, ante el Vivid 19.

“Pareciera que la costumbre del peruano, es esperar la última hora para cumplir sus obligaciones. Pero aquí estamos para servirles y atender desde ahora durante 30 días que dura la extensión de la amnistía tributaria y todavía tienen tiempo aquellos vecinos que no acuden a ponerse al día. Recuerden que tenemos el 30 % de descuentos sin intereses de sus deuda. Estaremos hasta el 01 de setiembre y nuestra atención es de ,8 am a 2 pm todos los días hasta el sábado. No olviden actualizar su deuda, antes de pasar a la cobranza coactiva” dijo James Rioja.